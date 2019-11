Screening gratuiti sulle malattie sessualmente trasmissibili in provincia di Trapani

Al via la ‘Settimana della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili’ dell’Asp di Trapani: screening gratuiti a Marsala presso l’ex pronto soccorso dell’ospedale San Biagio e la sede della Guardia Medica di contrada Bosco.

“La promozione della salute è uno degli obiettivi principali dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani – ha detto il direttore generale, Fabio Damiani – In questa ottica diventa di fondamentale importanza informare i cittadini sull’importanza e sulla gravità delle malattie sessualmente trasmissibili”. Con questo scopo l’Asp di Trapani in occasione della ‘Settimana della prevenzione sulle infezioni sessualmente trasmesse 2019’ in programma da lunedì 25 a domenica 1 dicembre 2019, mette in campo professionalità e strutture a disposizione dei cittadini, così come anche previsto dal programma di iniziative coordinate dall’Assessorato regionale per la Salute.

Il programma, curato dal Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione (Servizio 5 – Promozione della Salute) servirà anche a raccogliere i dati di prevalenza sulle malattie sessualmente trasmissibili che aggiorneranno il quadro della frequenza nella popolazione.

Durante la settimana di iniziative, rivolte in particolare alla popolazione in fascia d’età compresa tra i 18 e i 40 anni, sarà possibile effettuare esami gratuiti di screening ematico per epatiti virali, sifilide, Hiv, tampone vaginale, uretrale o esame delle urine per la ricerca di clamidia anche senza richiesta del medico, oltre ad attività di consulenza medica, psicologica, informazione e screening gratuiti per tutti i cittadini.

I punti di accesso sul territorio trapanese si trovano nei seguenti consultori:

Trapani , via Marino Torre,216 – tel.0923 20962

Erice , Cittadella della Salute Palazzo Carrubbo – tel. 0923 472387

Marsala, ex ospedale – tel. 0923 71223

Marsala Bosco , via Trapani, 346 – tel. 0923 968200

Mazara del Vallo , via Castelvetrano,28 – tel. 0923 901617

Alcamo , via Madonna del Riposo,151/B – tel.0924 28793

Castelvetrano , via Brandimarte,9 – tel.0924930269