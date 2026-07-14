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Santo Padre delle Perriere, da oggi sei giorni di: fede, cabaret e sagre

Redazione14 Luglio 2026 08:15

Ritorna a Marsala Fest’Estate 2026, la rassegna di sei giorni di Santo Padre delle Perriere. Dal 14 al 19 luglio il Santuario si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto tra preghiera, comicità e tradizione popolare

 

Fest’Estate 2026 anima il Santuario di Santo Padre delle Perriere a Marsala con sei giorni di appuntamenti religiosi, musica, cabaret, teatro, tradizione popolare, sagre e momenti di comunità. La manifestazione, organizzata dalla Parrocchia San Francesco di Paola, si svolgerà da martedì 14 a domenica 19 luglio 2026. Il programma rientra nei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola e si terrà nell’anfiteatro del Santuario.

Tutte le serate saranno ad ingresso libero e gratuito. A volere fortemente questa settimana di festa è stato il parroco don Vincenzo Greco, che ha costruito un programma capace di unire spiritualità, aggregazione, spettacolo e tradizioni popolari. La kermesse prenderà il via martedì 14 luglio con la recita del Santo Rosario alle 18.30, seguita dalla celebrazione eucaristica alle 19.00 e, alle 21.30, dalla lode e adorazione eucaristica “Lo Spirito Santo nella vita di San Francesco di Paola”.

Mercoledì 15 luglio, dopo i riti religiosi, andrà in scena “Rocce In-Canto”, una Music Pop Choir Experience con il gruppo The Women’s Choir and Live Band. Giovedì 16 luglio è la serata clou del cabaret: alle 21.30 i Trikke e Due & Friends apriranno le danze con un pre-spettacolo coinvolgente, mentre alle 22.30 sarà il momento del Sasà Salvaggio Show. Il comico siciliano porterà il meglio di oltre trent’anni di carriera tra cabaret, teatro e televisione. Venerdì 17 luglio la compagnia teatrale “L’amici du zu Ciccio” metterà in scena “San Giovanni decollato”, commedia esilarante in tre atti di Nino Martoglio.

Sabato 18 luglio è il giorno del grande ritorno della Corrida dei Trikke e Due, che torna a Santo Padre delle Perriere dopo tantissimi anni. Sul palco saliranno dilettanti e professionisti allo sbaraglio, con il pubblico che deciderà il destino dei concorrenti tra applausi, fischi e risate. La manifestazione si chiuderà domenica 19 luglio con la solenne Festa del Santo Patrono, presieduta dal vescovo di Mazara del Vallo, mons. Angelo Giurdanella, e con i giochi pirotecnici serali.

L’obiettivo di Fest’Estate 2026 è far vivere il Santuario di Santo Padre delle Perriere come luogo di incontro, fede e divertimento per famiglie, giovani e anziani, in un clima semplice e accogliente.

 

Ecco cosa vi aspetta:

😊 Cosa: Fest’Estate 2026, sei giorni di eventi tra fede, spettacoli e sagre.

 

📅 Quando: da martedì 14 a domenica 19 luglio 2026.

 

📍 Dove: Santuario di Santo Padre delle Perriere, Marsala (anfiteatro).

 

⛪ Momenti religiosi: Santo Rosario alle 18.30, messa alle 19.00, lodi e processione.

 

🎤 Spettacoli: cabaret con Sasà Salvaggio, teatro dialettale, Corrida, musica pop choir.

 

🍽️ Sagre in programma: panino e panelle, panino con salsiccia, sfingi e cannolo.

 

🎟️ Ingresso: sempre libero e gratuito per tutte le serate.

 

📞 Per partecipare alla Corrida: chiama il 392.2419114

 

🔥 Evento clou: il ritorno della Corrida dopo anni, nata proprio in questa contrada.

🙏 Patrono: San Francesco di Paola, con messa solenne il 19 luglio.

Alberto Di Paola

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