Salemi, scomparsa una donna da 15 giorni

Salemi ritorna alla ribalta della cronaca con un altro caso di scomparsa

Mentre si sta facendo chiarezza sul caso dello sposo che non si presentò alle sue nozze (Francesco Ciaravolo, poi trovato carbonizzato nella sua auto, pare suicidato), ora si indaga su un altro episodio inquietante, sperando che non debba risolversi con un altro cadavere. La comparsa di una donna di 48 anni, una casalinga, non originaria di Salemi: Angela Stefani, ha 48 anni. Di lei non si sa molto: conviveva con un uomo di Salemi in Via Giovanni Verga. Angela Stefani ha capelli scuri, occhi azzurri. Un mistero avvolge la sua sparizione ed il contesto in cui è maturata.

La denuncia ai carabinieri è stata fatta dall’ex compagno, il salemitano Rosario Scianna. Dal quale avrebbe interrotto i rapporti, come anche dai figli avuti dallo stessi. Da alcuni mesi secondo la denuncia presentata pare che la donna avesse problemi e tensioni con il suo nuovo compagno, Vincenzo Caradonna.

I carabinieri hanno perquisito l’ultima dimora della donna ed hanno trovato ben otto piante di cannabis indica, alias marijuana, di mezzo metro circa di altezza, che sono state sequestrate. Della donna, invece, nessuna traccia. Il. Lungo tempo senza dare notizie lascia presagire che possa essergli accaduto qualcosa di brutto o nella migliore delle ipotesi che sia volontariamente allontanata dalla città e che si nasconda.

Il contesto della sparizione appare, comunque, poco chiaro ed i carabinieri invitano chiunque fosse in possesso di notizie utili al ritrovamento di Angela Stefan a collaborare con le forze dell’ordine.