Ritorna “Turisti per cosa”: l’analisi annuale sul movimento turistico in provincia di Trapani

L’appuntamento è per il 1° marzo alle 16, al Museo Pepoli per una attenta analisi sul turismo in provincia e le sue potenzialità

pIl turismo, un tema più che mai importante per il nostro territorio, da analizzare ed affrontare grazie al supporto di esperti, operatori e decisori per improntare nuove strategie in grado di superare difficoltà e cambiamenti. Torna per la sua 10° edizione “Turisti per cosa” l’appuntamento annuale sul movimento turistico in Provincia di Trapani e in Sicilia Occidentale.

L’incontro, che ha l’obiettivo di fare il punto della situazione chiamando a confronto operatori, pubblici amministratori e rappresentanti delle categorie interessate, si terrà il prossimo 1° marzo alle 16 nella Sala convegni del Museo Pepoli (via Conte A. Pepoli 180, Trapani).

Ad aprire i lavori sarà Paolo Salerno (Trapani Welcome), interverranno: Vito Riggio, ex presidente dell’Enac, di recente nominato consulente regionale per le politiche del trasporto aereo; il presidente dl Distretto Sicilia Occidentale Rosalia D’Alì; Bruno Bertero, professionista in Destination Management, attualmente Direttore Marketing Promoturismo Friuli-Venezia Giulia; Marco Murzi, responsabile dell’area commerciale di Corsica Ferries, linea di navigazione che il prossimo mese inaugurerà un collegamento fra il sud della Francia e Trapani;Antonio Purpura, docente di Economia del Turismo all’Università di Palermo; Roberta di Maria, senior account manager partner service presso Booking.com.

Fra i temi della 10° edizione: l’analisi dei dati: una panoramica aggiornata sui flussi turistici in provincia; destinazione West Sicily: un corretto posizionamento del territorio al di fuori dei campanili?; Gestione degli aeroporti siciliani: quali soluzioni per lo sviluppo; turismo a 360 gradi: nuove risorse, nuove idee e nuove strategie per lo sviluppo del settore.

Sono previsti inoltre alcuni interventi programmati da parte di rappresentanti delle istituzioni ed operatori del turismo.

Il convegno è organizzato da Trapani Welcome in collaborazione con il Distretto turistico Sicilia Occidentale e la Pro loco “Trapani Centro”.