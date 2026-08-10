Ritorna CiancioFest a Marsala, 4 giorni di festa tra fede e spettacolo

CiancioFest 2026 a Marsala dal 20 al 23 agosto anima Contrada Ciancio con musica, teatro, tradizioni e la sagra del pane cunzato

CiancioFest 2026, l’annuale festa della borgata, è pronta a trasformare Contrada Ciancio in un vivace palcoscenico a cielo aperto. Dal 20 al 23 agosto, la frazione di Marsala ospiterà la sua manifestazione più attesa, un evento che ormai segna il culmine dell’estate marsalese. Non si tratta solo di una festa, ma di un’esperienza collettiva che abbraccia fede, cultura e divertimento, pensata per coinvolgere ogni fascia di età e regalare emozioni autentiche. La macchina organizzativa è in moto da mesi e, come ogni anno, la comunità si stringe attorno a questo appuntamento che cresce in qualità e partecipazione. L’edizione 2026 si preannuncia ricca di novità, pur mantenendo salde le radici nella tradizione popolare.

Il cuore pulsante della manifestazione è la Parrocchia Maria Santissima Madre della Chiesa, guidata da Don Giuseppe Favoroso, che con il supporto dell’Amministrazione Comunale della Sindaca Andreana Patti, ha costruito un programma eterogeneo. Il cartellone artistico è il vero fiore all’occhiello di quest’anno. Si parte con la comicità di Ernesto Maria Ponte, ospite d’onore che promette di far scoppiare le risate con il suo show travolgente.

A seguire, la pluripremiata compagnia “Artisti Ppi Jocu” metterà in scena la commedia “Finché morte non ci separi”, un mix esplosivo di ironia e riflessione che ha già conquistato critica e pubblico. E per gli amanti della grande musica, spazio al tributo a Vasco Rossi, con un gruppo live che riproduce fedelmente l’energia del rocker italiano, sia nell’interpretazione che nella presenza scenica.

Non mancherà la parte più golosa e identitaria della festa. Le sagre e le degustazioni rappresentano il momento in cui la tradizione culinaria siciliana diventa protagonista. Il pane cunzato, il cannolo con la ricotta e la salsiccia saranno i veri ambasciatori del gusto, offrendo ai visitatori un viaggio nei sapori autentici del territorio. Questi stand gastronomici sono da sempre il luogo dell’incontro informale, dove si crea quel clima di convivialità che rende la CiancioFest unica.

L’evento è anche un’occasione per riscoprire le radici, e il percorso religioso ne è la prova più tangibile. Le celebrazioni itineranti, iniziate il 17 agosto e presiedute da Mons. Domenico Mogavero, accompagneranno la comunità verso la processione solenne, il momento di fede più alto e partecipato di tutta la manifestazione.

L’organizzazione è stata curata nei minimi dettagli dal Consiglio Direttivo del Comitato Organizzatore e da un esercito di volontari, che hanno lavorato con spirito di servizio per garantire il successo della kermesse. La conduzione è affidata allo storico volto della festa, Giuseppe Giacalone, che quest’anno sarà affiancato da una nuova co-conduttrice per portare freschezza e dinamismo sul palco.

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutti: marsalesi, turisti e curiosi. L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni, con un occhio di riguardo alla tradizione e l’altro proiettato verso lo spettacolo. Contrada Ciancio si veste a festa per accogliere chiunque voglia condividere quattro giorni di pura emozione, tra preghiera, risate e buona musica. Un evento che è già nel cuore di chi lo vive e che aspetta solo voi per scrivere un nuovo capitolo della sua storia.

Alberto Di Paola

Promemoria…

📅 Date da segnare: 20, 21, 22, 23 agosto 2026.

📍 Location: Contrada Ciancio, Marsala.

⛪ Ente promotore: Parrocchia Maria Santissima Madre della Chiesa.

🤝 Sostegno: Comune di Marsala guidato dalla Sindaca Andreana Maria Patti.

🎤 Conduzione: Giuseppe Giacalone con una nuova co-condutrice.

😂 Comico ospite: Ernesto Maria Ponte con il suo show.

🎭 Teatro: Commedia “Finché morte non ci separi” (Artisti Ppi Jocu).

🎸 Musica: Tributo a Vasco Rossi con band dal vivo.

🙏 Celebrazioni: Itineranti dal 17 agosto.

🍴 Degustazioni: Pane cunzato, cannolo con ricotta e salsiccia.

🎆 Sorpresa finale: Fuochi d’artificio.

💪 Organizzazione: Comitato volontari e Consiglio Direttivo.

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