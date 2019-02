Ritorna, a Sciacca, il Grande Carnevale

L’edizione 2019 del Carnevale di Sciacca è stata presentata alla Bit di Milano. Si parte giovedì 28 febbraio con la prima sfilata e la tradizionale consegna delle chiavi della città al Peppe Nappa, numerose le iniziative collaterali. Tutti gli eventi previsti fino al 5 marzo





Sciacca ed il suo Carnevale sono approdati alla BIT di Milano – Borsa Internazionale del Turismo. Attraverso dei flyer illustrativi che mostrano il manifesto realizzato appositamente per l’edizione 2019 del Carnevale di Sciacca ed alcuni filmati riprodotti sui ledwall, la FUTURIS, in collaborazione con l’ATS Carnevale di Sciacca, è riuscita a promuovere, all’interno della fiera più importante legata al turismo, la kermesse che si svolgerà a Sciacca dal 28 Febbraio al 5 Marzo 2019.

La promozione, che non ha avuto alcun costo per il Comune di Sciacca, è stata realizzata dalla Futuris, la società che organizzerà il Carnevale di Sciacca 2019, e caldeggiata da tutte le associazioni di carristi riunite in ATS. L’obiettivo prefissato è pienamente raggiunto: regalare una vetrina nazionale al Carnevale di Sciacca, sfruttando la visibilità di una manifestazione di eccellenza per il turismo come la BIT.

PROGRAMMA DEL CARNEVALE DI SCIACCA

GIOVEDI 28 FEBBRAIO 2019

Ore 17.00 — Esibizione dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso all’interno del quartiere San Michele, Piazza Gerardo Noceto

Ore 19.00 — Esibizione dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso nella suggestiva cornice della “Chiazza”, Via G. Licata.

Ore 20.30 — Consegna delle chiavi della città dal Sindaco al Peppe Nappa, il Re del carnevale di Sciacca

Ore 21.00 — Spettacolo sul palco di piazza Angelo Scandaliato. Presentazione dei gruppi mascherati dei carri in concorso

​VENERDI’ 01 MARZO

Ore 16.30 — Sfilata dei Carri Allegorici, attraverso il percorso storico di Via Cappuccini, Piazza Belvedere, Via Friscia Maglienti, Via Incisa e Piazza Mariano Rossi.

Ore 20.30 — Spettacolo sul palco di piazza Angelo Scandaliato. Esibizione di apertura con Peppe Nappa. Esibizione dei Carri Allegorici in Concorso

SABATO 02 MARZO

Ore 16.00 — Sfilata dei Carri Allegorici, attraverso il percorso storico di Via Cappuccini, Piazza Belvedere, Via Friscia Maglienti, Via Incisa e Piazza Mariano Rossi.

Ore 20.30 — Spettacolo sul palco di piazza Angelo Scandaliato. Esibizione di apertura con Peppe Nappa. Esibizione dei Carri Allegorici in Concorso

DOMENICA 03 MARZO

Ore 10.00 — Carnevale dei bambini. Spettacolo sul palco di Piazza Angelo Scandaliato. I più piccoli potranno divertirsi partecipando all’animazione di artisti di strada e dei più amati personaggi dei cartoons. Conduzione e animazione a cura di Vinz Termine.

Ore 11.30 — Posizionamento dei Carri Allegorici lungo Corso Vittorio Emanuele con spettacolo musicale e scenografico

Ore 15.00 — Sfilata dei Carri Allegorici attraverso il percorso storico di Viale della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele, Via Pietro Gerardi, Via Incisa e Piazza Mariano Rossi.

Ore 18.00 — Spettacolo sul palco di Piazza Angelo Scandaliato Feeling Story – revival degli inni più belli del Carnevale di Sciacca

Ore 20.00 — Spettacolo sul palco di piazza Angelo Scandaliato. Esibizione di apertura con Peppe Nappa. Esibizione dei Carri Allegorici in Concorso

LUNEDI 04 MARZO

Ore 16.00 — Sfilata dei Carri Allegorici attraverso il percorso storico di Viale della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele, Via Pietro Gerardi, Via Incisa e Piazza Mariano Rossi.

Ore 20.30 — Spettacolo sul palco di piazza Angelo Scandaliato. Esibizione di apertura con Peppe Nappa.Esibizione dei Carri Allegorici in Concorso

MARTEDI 05 MARZO

Ore 16.00 — Sfilata dei Carri Allegorici attraverso il percorso storico di Viale della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele, Via Pietro Gerardi, Via Incisa e Piazza Mariano Rossi.

Ore 20.30 — Spettacolo sul palco di piazza Angelo Scandaliato. Esibizione di apertura con Peppe Nappa. Esibizione dei Carri Allegorici in Concorso.

Ore 01,30 – Riconsegna delle chiavi della città al Sindaco di Sciacca. Rogo del Peppe Nappa

CARNEVALE DI SCIACCA E DINTORNI (Attività collaterali)

ARRIVA LA FESTA: Domenica 24 Febbraio, alle 20.30, anteprima del Carnevale di Sciacca 2019 con esibizione dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso presso l’auditorium dell’ I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano”

LA CHIAZZA IN MASCHERA: Giovedì 28 Febbraio, a partire dalle 19.00, esibizione dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso nella suggestiva cornice della “Chiazza”, Via G. Licata.

SAN MICHELE IN MASCHERA: Giovedì 28 Febbraio, a partire dalle 17.00, esibizione dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso all’interno del quartiere San Michele, Piazza Gerardo Noceto

IL CARNEVALE INCONTRA I BAMBINI DELL’OSPEDALE: L’allegria del Carnevale di Sciacca porterà un sorriso ai piccoli pazienti dell’ospedale Giovanni Paolo II grazie alle esibizioni di alcune rappresentanze dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso.

IL CARNEVALE NELLE SCUOLE: Promozione della Kermesse all’interno delle scuole primarie della Città, con esibizioni della maschera simbolo ‘PEPPE NAPPA’ ed alcune rappresentanze dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso

CARNEVALE E FAMIGLIA: Il Carnevale dei bambini. Bimbi di Sciacca, tutti in maschera! Domenica mattina sarete voi i protagonisti dello spettacolo in Piazza Angelo Scandaliato con l’animazione dei personaggi popolari dei vostri cartoni animati preferiti tante sorprese. Conduzione e animazione a cura di Vinz Termine;

INSTAWALK IGERS AGRIGENTO: Sabato 2 Marzo, ore 16.: raduno Instagram organizzato dalla community Igers Agrigento. Una passeggiata social fotografica guidata tra coriandoli e cartapesta. I migliori scatti della giornata saranno pubblicati sui profili social Igers Agrigento e Igers Sicilia. Evento realizzato in collaborazione con il fotoclub L’AltraSciacca Foto. Hashtag e tag ufficiali: #instameetag9 #igersagrigento #carnevaledisciacca2019 @igers_agrigento

IL CARNEVALE DI SCIACCA SU IGERS SICILIA: Domenica 3 Marzo reportage foto e video sul profilo Instagram@igers_sicilia_. Un’intera giornata dedicata al nostro carnevale sul profilo Instagram della community ufficiale di @igersitalia Hashtags: #carnevaleinsicilia #carnevaledisciacca2019 #igerssicilia. Profilo ufficiale: @igers_sicilia

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI.