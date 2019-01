Rissa in campo, finisce in ospedale un calciatore del Bianco Arancio Petrosino

Insolito epilogo, una rissa in campo, ieri durante l’incontro di calcio tra il Bianco Arancio Petrosino e il Viviano Partanna,

Una testata di un giocatore del Partanna calcio manda in ospedale l’allenatore giocatore del Petrosino mister Fabio Gargaglione. Per il mister è stata accertata al pronto soccorso di Castelvetrano una frattura al setto nasale e trauma cranico. Sul grave fatto indaga il commissariato di pubblica sicurezza mentre l’allenatore ha già una prognosi di trenta giorni. Per la cronaca sportiva la gara tra Bianco Arancio Petrosino e Viviano Partanna è terminata 0-0.

Fonte: www.castelvetranonews.it