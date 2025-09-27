Riparte la XXV Stagione Concertistica a Marsala dell’Accademia Beethoven

Si ritorna al Sollima di Marsala il 12 ottobre prossimo. Il Cavaliere Lo Cicero Presidente dell’Accademia Beethoven annuncia una Stagione ricca di eventi tra opera, jazz e musica da camera.

L’Accademia Beethoven, dopo la pausa estiva, è pronta a inaugurare la seconda parte della XXV Stagione Concertistica, un appuntamento ormai centrale nel panorama culturale di Marsala. La presentazione ufficiale si terrà martedì 30 settembre prossimo, alle ore 12:00, presso il Palazzo dei Pubblici Uffici in via Garibaldi. All’evento prenderanno parte le istituzioni cittadine, con la presenza del sindaco Massimo Grillo e degli assessori Ignazio Bilardello (Sport e Spettacolo) e Salvatore Agate (Turismo), a testimonianza del sostegno per l’iniziativa. Sarà il Maestro Giuseppe Lo Cicero, presidente dell’Accademia Beethoven, a illustrare i dettagli del nuovo cartellone, che si compone di sette spettacoli in programma. Questa seconda fase della stagione si distingue per la ricchezza e la varietà dei generi musicali proposti, spaziando dall’opera all’operetta, dalla raffinata musica da camera all’energia del jazz, offrendo al pubblico marsalese e non solo un percorso d’ascolto completo e stimolante.

«Siamo orgogliosi di offrire un cartellone così ricco e sfaccettato – dice il Maestro Lo Cicero -. Sette serate per spaziare dall’operetta con l’Orchestra Compagnia Lirica Siciliana, ai capolavori romantici del pianoforte e della musica da camera, fino alla contaminazione del jazz. C’è un’offerta per tutti i gusti, inclusa la chiusura in grande stile con la fisarmonica di Pierpaolo Petta e il Maestro Zimmardi. Musica di altissimo livello a un costo accessibile per promuovere la cultura».

Gli eventi godono del prestigioso patrocinio del Ministero ai Beni Culturali, dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e del Comune di Marsala, confermando l’alto valore culturale e turistico della stagione concertistica. Media Partner della stagione RMC 101, la storica emittente della Città. Il Consiglio Direttivo dell’Accademia Beethoven sarà presente in sala, e la conferenza stampa sarà arricchita dagli interventi in video conferenza di alcuni degli artisti di spicco attesi: il direttore d’orchestra Gioacchino Zimmardi e i pianisti Amedeo Aurilio e Angela Ignacchiti.

Il calendario prenderà il via il 12 ottobre con “La Magia dell’Operetta”, che vedrà protagonisti il tenore Francesco La Spada e il soprano Carmen Barone accompagnati dalle note dell’Orchestra Compagnia Lirica Siciliana diretta dal Maestro Salvo Miraglia. Seguirà, il 26 ottobre, un omaggio al genere romantico con il pianoforte di Nicolò Giuliano Tuccia. Il 9 novembre sarà la volta del Duo Aurilio, con il violinista Vincenzo e il pianista Amedeo, ancora sulle tracce del romanticismo. La rassegna proseguirà il 23 novembre con “La donna e l’amore”, un concerto di arie d’opera e operetta interpretate dal mezzo soprano Elisabetta Paglia e dalla pianista Angela Ignacchiti. Il 30 novembre l’Aura Trio, composto da Simona Foglietta al violino, Antonietta Gramegna al violoncello e Anna Valanzuolo al pianoforte, proporrà un repertorio di musica da camera. Il 7 dicembre le sonorità vireranno sul jazz con l’Hulabop Live Orkestra, per concludersi in festa il 21 dicembre con il fisarmonicista Pierpaolo Petta e l’Orchestra Sicelides Musae diretta dal Maestro Gioacchino Zimmardi.

Tutti gli appuntamenti si terranno al Teatro Eliodoro Sollima di domenica, con inizio alle ore 18:00. I biglietti d’ingresso sono già disponibili con costi variabili tra 10, 15 e 20 euro in base allo spettacolo. L’Accademia ha previsto un’opzione molto vantaggiosa per gli appassionati: un abbonamento per tutti i sette eventi a soli 60 euro (contro 100,00 euro del costo totale dei singoli biglietti); acquistabile anche con il bonus della “Carta del Docente”. Un motivo in più per assicurarsi la presenza a 7 prestigiosi spettacoli al Teatro Sollima di Marsala. Per ulteriori informazioni contattare il sito internet www.accademiabeethoven.it o il Presidente Giuseppe Lo Cicero al 320 690 5330.

Mi piace: Mi piace Caricamento...