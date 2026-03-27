Search
HomeBREAKING-NEWS

Rinviata la Marcia della Pace di domani

Redazione27 Marzo 2026 17:25

La Cooperativa Sociale Badia Grande, dopo un consulto con gli altri 14 Enti del Terzo settore che avevano aderito alle manifestazioni di domani a Marsala, comunica che la Marcia per la Pace “Un passo alla volta verso la Pace: uniti facciamo la differenza”, prevista per, sabato 28 marzo 2026, è rinviata al 18 aprile 2026 a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste.

La Marcia per la Pace “Un passo alla volta verso la Pace: uniti facciamo la differenza”, promosso dalla Cooperativa Sociale Badia Grande con il patrocinio gratuito del Comune di Marsala — avrebbe visto il ritrovo in Piazza della Vittoria alle 11:00 e la partenza del corteo da Porta Nuova alle 11:30, con arrivo in Piazza della Repubblica. In programma i saluti delle autorità, una preghiera officiata da S.E. Monsignor Angelo Giurdanella, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, il “microfono per la pace” e la distribuzione di ramoscelli d’ulivo in vista della Domenica delle Palme. Alla manifestazione aderiscono numerosi Enti del Terzo Settore operanti nel Trapanese: Libera, Africa Solidale, Liberi d’Intrecciare, Amici del Terzo Mondo, Arca, UDI, Sanitaria Delfino, Archè, Radio Open Voice, Rumore delle Idee e ANPI, insieme ai beneficiari dei progetti SAI e FAMI 24 Welcome.

 

Confido in Voi affinché la tempestiva diffusione della notizia eviti che tanta gente raggiunga invano Porta Nuova domani mattina.

CATEGORIES
Share This
OLDER POST

COMMENTS

Wordpress (0)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Marsala News
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.