Riciclaggio di oro rubato, sequestro millionario a carico di due gioiellieri

Oltre all’arresto, i due indagati sono stati destinatari anche di un ingente sequestro beni, tra cui la lussuosa villa dove i Geraci dimorano a Castelvetrano, una imbarcazione, autovetture di ingente valore, oltre alla loro società GIA srl, operante nel settore dei metalli preziosi, con la quale gli odierni indagati gestiscono due Compro Oro nei comuni di Mazara del Vallo e Castelvetrano, nonché i conti bancari riconducibili ai medesimi e alla già citata società, per un ammontare complessivo di circa 1,7 milioni di euro.

I Geraci sono indagati per il reato di riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita oltre che per false fatturazioni con conseguenziale evasione d’imposta. Le indagini di Carabinieri e Finanzieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, hanno permesso di svelare l’esistenza di una diffusa e penetrante attività illecita, perpetrata dagli amministratori della società GIA srl, volta al riciclaggio e al reimpiego di notevoli quantità di oro di provenienza illecita. I gioiellieri si servivano della complicità di soggetti malavitosi che cedevano l’oro proveniente da furti e rapine, nonché di alcuni compro oro che, attraverso numerose fatture per operazioni inesistenti, consentivano di occultare la provenienza illecita dell’oro e di ottenere un notevole risparmio di imposta. L’oro di provenienza illecita veniva poi rivenduto dai Geraci ad ignare fonderie che pagavano il metallo prezioso in base alla quotazione giornaliera. I Geraci potevano così godere di ingenti somme (centinaia di migliaia di euro) di denaro, così detto ripulito.