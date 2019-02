Riapre la spiaggia di Scala dei Turchi

Sta per essere ultimata la bonifica del costone roccioso di marna bianca – roccia sedimentaria di natura calcarea e argillosa che metteva in pericolo l’incolumità dei bagnanti.

Ancora poche settimane e l’unico accesso alla spiaggia di Scala dei Turchi a Realmonte, nell’Agrigentino, sarà ripristinato. E’ infatti prevista per fine aprile, in perfetto anticipo sull’apertura della stagione estiva, la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza del litorale. Ad annunciarlo il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in veste di commissario dell’Ufficio contro il dissesto idrogeologico nell’Isola.

«Restituiamo – sottolinea – alla pubblica fruizione, con un ingresso pedonale sicuro, una delle spiagge più suggestive della Sicilia e meta di turisti provenienti da tutto il mondo. Prosegue senza sosta la nostra attività di tutela e valorizzazione del territorio». Scala dei Turchi, il costone di marna bianca – roccia sedimentaria di natura calcarea e argillosa dal caratteristico colore – è ormai da alcuni anni una delle mete turistiche obbligate, ma da dicembre del 2017 era impossibile accedervi via terra.

Un’ordinanza del Comune di Realmonte, a tutela dell’incolumità pubblica, ne impediva infatti il transito a causa della caduta di massi. Ora il via alle opere, eseguite dalla Sjles di Policoro (in provincia di Matera) per un importo di 181 mila euro, che prevedono: la bonifica del costone roccioso interessato e il distacco delle sue parti instabili; la collocazione di reti paramassi in acciaio; la chiodatura di una rete corticale oltre a un sistema di drenaggio dei filoni idrici presenti.