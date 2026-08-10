Regione, 5,6 milioni di euro per gli spettacoli in Sicilia

Spettacolo, pubblicati 10 bandi per associazioni e fondazioni per accedere ai contributi del Furs. L’Assessore Regionale: “Sostenere questo settore vuol dire promuovere cultura e turismo”

La Regione Siciliana ha reso noti gli avvisi per accedere ai fondi del Furs, il Fondo unico regionale per lo spettacolo, destinati ai privati. Dieci provvedimenti, pubblicati sul sito istituzionale, definiscono termini, modalità e criteri per la richiesta dei contributi. Le risorse messe a disposizione per il 2026 ammontano a 5,8 milioni di euro e sono indirizzate a una vasta gamma di attività, dal teatro alla musica, dai festival agli spettacoli circensi.

Una novità di quest’anno, introdotta dalla legge finanziaria regionale, è lo stanziamento aggiuntivo di un milione di euro. Questo extra è pensato per sostenere le associazioni culturali e le compagnie teatrali amatoriali senza scopo di lucro che producono spettacoli in Sicilia. L’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata, ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa, spiegando che sostenere gli operatori del settore significa investire concretamente nella promozione della cultura regionale e dare impulso al turismo, considerato l’attrattivo rappresentato dagli eventi dal vivo.

Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate via pec al Dipartimento del Turismo, all’indirizzo:

dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it

Il bando rappresenta un’opportunità per gli enti privati di ottenere sostegno per le loro attività, in un settore considerato un volano per lo sviluppo culturale ed economico dell’isola. I dettagli sui singoli provvedimenti sono consultabili sul portale della Regione, dove sono specificate le diverse categorie di spettacolo ammesse e i requisiti per la presentazione delle istanze

Alberto Di Paola

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