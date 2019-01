Rapina in una villa a Trapani, malviventi in fuga con la cassaforte di una coppia di medici

Quattro banditi armati hanno fatto irruzione nella villa di una coppia molto in vista della città, l’ex primario chirurgo in pensione Renato Salone e la moglie Francesca Paola Maltese, in servizio nel reparto di ginecologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate

Un commando formato da almeno quattro banditi, armati e con il volto coperto, ha fatto irruzione la notte scorsa a Trapani, nella villa di una coppia di coniugi, entrambi medici, molto noti in città: l’ex primario chirurgo in pensione Renato Salone e la moglie Francesca Paola Maltese, in servizio nel reparto di ginecologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate.

La villa si trova in una zona periferica della città, nel rione Casasanta di Erice, ed è priva del sistema di allarme perché attualmente sono in corso lavori di ristrutturazione. Il raid è avvenuto intorno all’1:30; i rapinatori hanno sorpreso i due coniugi nella stanza da letto, mentre stavano dormendo. La donna è stata subito narcotizzata mentre il marito è stato minacciato con la pistola nel tentativo di costringerlo ad aprire la cassaforte. Il professionista ha detto di avere lasciato la chiave in una cassetta di sicurezza in banca, ma i banditi non si sono scoraggiati: con alcuni attrezzi hanno abbattuto la parete di un caveau sotterraneo della villae hanno portata via il forziere contenente preziosi e gioielli. I banditi sono poi fuggiti all’alba indisturbati. Sono in corso indagini della polizia per stabilire l’ammontare del bottino, che sarebbe ingente, e risalire agli autori del colpo.

Fonte: www.lasicilia.it