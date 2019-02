Rapina dipendente delle poste di via Salemi e nel pomeriggio viene arrestato a Mazara

Rapina aggravata ai danni di una dipendente delle poste di via Salemi a Mazara del Vallo. I Carabinieri della locale Stazione, guidati dal Luogotenente Maurizio Giaramita, con il supporto attivo degli uomini della squadra investigativa “Pegaso” del Commissariato della Città, hanno tratto in arresto nel pomeriggio del 19 febbraio 2019, Giuseppe Adolfo, 35 enne di Mazara del Vallo. E’ ritenuto il responsabile della rapina perpetrata in via Salemi.