Radio Italia Live in Concerto a Palermo

C’è aria di attesa a Palermo per il grande concerto del 27 giugno per Radio Italia Live in Concerto al Foro Italico. Evento gratuito

È tutto pronto per il ritorno di Radio Italia Live – Il Concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, che venerdì 27 giugno alle ore 20:40 tornerà a infiammare il Foro Italico di Palermo con un cast d’eccezione e oltre tre ore di musica dal vivo.

Dopo il successo della tappa milanese dello scorso 30 maggio in Piazza Duomo, l’evento si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate siciliana, realizzato grazie alla stretta collaborazione tra Radio Italia e il Comune di Palermo.

Sul palco, accompagnati dalla prestigiosa Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, si alterneranno alcuni dei nomi più importanti e amati della musica italiana contemporanea: Annalisa, Blanco, Francesco Gabbani, Gaia, Negramaro, Noemi, Raf, Rhove, Rkomi, Rose Villain, Tananai e The Kolors. Un cast ricco e variegato che promette uno spettacolo unico, capace di coinvolgere tutte le generazioni e di animare la suggestiva cornice del Foro Italico, uno dei luoghi più scenografici di Palermo.

Conduttori e diretta tv

A condurre l’evento saranno le voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta e Emiliano Picardi. La sigla ufficiale sarà eseguita dal celebre musicista Saturnino, mentre le schede degli artisti saranno lette da Luca Ward.

La diretta radiofonica sarà trasmessa su Radio Italia solomusicaitaliana e in video streaming su Radio Italia TV (canali 70 e 570 del digitale terrestre, 725 di Sky, 35 di TivùSat, e via satellite). Inoltre, l’evento sarà visibile in chiaro e in diretta su Sky Uno, in streaming su NOW e su TV8. Grande attenzione è stata dedicata anche alla diffusione social con contenuti esclusivi su Facebook, Instagram e TikTok, accompagnati dall’hashtag ufficiale #rilive.

Accessi gratuiti e merchandising esclusivo

L’ingresso al concerto è gratuito ma sarà necessario registrarsi su ticketone.it a partire dalle ore 12:00 di lunedì 9 giugno 2025, con un massimo di due accrediti per persona e posti limitati per garantire sicurezza e comfort. L’area prato sarà suddivisa in due settori con ingressi differenziati e sarà presente un’area riservata ai disabili, con accrediti specifici disponibili da martedì 10 giugno. Si avvisa il pubblico di diffidare dalla duplicazione o vendita degli accrediti.

Per gli appassionati e collezionisti, è stato realizzato un kit di merchandising ufficiale in edizione limitata composto da cappellino, t-shirt, sacca personalizzata e accesso esclusivo all’area VIP-ring.

Partner e sostenitori

L’evento gode del supporto di importanti partner, tra cui Notino come Presenting Partner, Sky come Main Partner, e una serie di sponsor ufficiali come Lavazza, A2A, Alfaparf Milano, Consorzio Tutela Grana Padano e molti altri. Anche il mondo dello sport è presente con il Palermo FC come Official Football Partner. La solidarietà non manca, grazie alla collaborazione con la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Le parole degli organizzatori

Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, ha commentato:

“Anche quest’anno il programma Radio Italia Live – Il Concerto offre i migliori artisti del panorama della musica italiana e di questo ringrazio il presidente di Radio Italia Mario Volanti che ha voluto collaborare con il Comune di Palermo per l’organizzazione di questo evento. Come due anni fa, il Foro Italico è pronto ad ospitare migliaia di palermitani e spettatori dalla Sicilia e non solo per vivere insieme una delle più grandi manifestazioni estive in città.”

Giampiero Cannella, Vicesindaco e Assessore alla Cultura di Palermo, ha sottolineato il ruolo centrale del concertone di Radio Italia nel promuovere la città:

“Il concertone Radio Italia è un grande evento che si inserisce nella politica di questa amministrazione di promuovere Palermo anche e soprattutto attraverso i grandi eventi culturali e musicali. Si tratta di un momento di grande intrattenimento per i giovani, che nelle passate edizioni sono venuti a Palermo da tutta la regione e da altre regioni.



Il Foro Italico, con la sua cornice spettacolare, rappresenta una location meravigliosa e la diretta televisiva dell’evento veicola in tutta Italia un’immagine di Palermo spesso poco conosciuta ma certamente suggestiva.

I grandi eventi sono un volano turistico fondamentale: dai concerti alla festa di Santa Rosalia, con la celebrazione lo scorso anno del 400° Festino e quest’anno del 401° in maniera particolarmente spettacolare, Palermo sta consolidando la propria immagine positiva.



Gli eventi culturali, spettacolari e musicali rappresentano quindi un importante motore per lo sviluppo turistico della città.”

Mario Volanti, editore e presidente Radio Italia:

“Si torna a Palermo, si torna a respirare un’aria di festa, partecipazione e grande musica italiana. Il cast è d’eccezione e sono certo che saranno oltre tre ore di concerti da cantare a squarciagola. Ringrazio il sindaco Lagalla, i suoi collaboratori, gli artisti e tutte le persone che contribuiscono alla riuscita dell’evento.”

«Siamo felici di tornare a Palermo e sarà un’esperienza meravigliosa. Il cast è sicuramente all’altezza di quello che sarà un pubblico che canterà dall’inizio alla fine per oltre tre ore di grande musica dal vivo, con la nostra Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori. Non vediamo l’ora che arrivi il 27 giugno per realizzare un altro grande evento di musica italiana».

Alessandro Volanti, direttore marketing e commerciale Radio Italia, ha sottolineato:

“Dopo il successo di Milano, torniamo con grande entusiasmo a Palermo, una città che ci ha sempre accolto a braccia aperte. Per il pubblico, una novità: la possibilità di acquistare un kit in edizione limitata per vivere un’esperienza esclusiva sottopalco. L’evento sarà ampiamente supportato da una campagna di comunicazione su più fronti, con partner importanti.”

Gaspare Simeti, Direttore Ufficio Eventi Comune di Palermo, ha evidenziato i risultati raggiunti dall’amministrazione in ambito culturale e musicale:

“A tre anni dal suo insediamento, questa amministrazione ha centrato perfettamente le esigenze della città sotto il profilo musicale, rivolgendosi non solo ai giovani ma a un pubblico ampio attraverso numerose iniziative.

Il concertone di Radio Italia del 27 giugno al Foro Italico ne è un esempio significativo.

Da tre anni vengono proposte diverse iniziative importanti, come quelle al Teatro di Verdura, al Velodromo, ai Cantieri culturali e, naturalmente, il Festino di Santa Rosalia, diventato un appuntamento di respiro internazionale che attira un grande pubblico lungo il Cassaro, non solo siciliano ma anche molti turisti.

Questo ha una ricaduta molto forte sull’economia locale.



Il concerto di Radio Italia rappresenta per Palermo e per la Sicilia una vetrina fondamentale con una forte ricaduta economica.



Ben vengano dunque eventi così importanti, che per la città e il turismo sono una vera e propria boccata d’ossigeno.

In questo senso, l’amministrazione ha centrato perfettamente l’obiettivo.”

Un evento dal grande impatto culturale e turistico

Il concertone di Radio Italia si inserisce in una più ampia strategia di promozione culturale e turistica di Palermo, che punta sui grandi eventi per rilanciare l’immagine della città. Il Foro Italico, con la sua bellezza e suggestione, diventa così una vera e propria cartolina visiva per tutta Italia, grazie alla trasmissione in diretta televisiva e streaming.

L’iniziativa rappresenta inoltre un’importante boccata d’ossigeno per l’economia locale, con migliaia di spettatori attesi non solo da Palermo ma da tutta la Sicilia e oltre, con un indotto significativo nel settore turistico e commerciale.

