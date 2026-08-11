Questa sera Radio Time 90 a Porta Nuova

Radio Time 90 Dance Show in Tour a Marsala: strade chiuse e bus navette. Cambia la viabilità in centro per il grande evento musicale di Piazza della Vittoria. Bus gratuito dallo stadio

Marsala ospita questa sera una nuova tappa del Radio Time 90 Dance Show in Tour, il format itinerante che riporta sul palco l’energia degli anni ’90 tra musica, animazione e spettacolo. L’appuntamento promette una serata di grande partecipazione, con un mix di hit dance e atmosfera da evento estivo pensato per coinvolgere pubblico di tutte le età. L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Polizia Municipale, ha predisposto un piano straordinario per gestire i flussi di traffico e garantire la sicurezza di cittadini e visitatori.

Per evitare disagi e snellire il transito veicolare verso l’area dello spettacolo, è stato attivato un servizio di bus navetta gratuito con partenza dall’ampia area parcheggio dello Stadio. Le corse partiranno dalle 20.30 fino all’1.30, con un percorso studiato per coprire le principali arterie cittadine.

Il tragitto toccherà via Dello Sport, via Pascasino, via Colocasio, via Cesare Battisti dove è prevista una fermata, via Del Fante, via Massimo D’Azeglio, Corso Gramsci, via Ugdulena, via Trapani, via Dante Alighieri e via Degli Atleti. Un’occasione per raggiungere il centro senza lo stress di cercare parcheggio, favorita dal servizio di trasporto pubblico che alleggerirà la pressione sulle strade.

La Polizia Municipale di Marsala ha emanato un’ordinanza che introduce significative modifiche alla circolazione e alla sosta in Piazza della Vittoria e nelle vie limitrofe. Le restrizioni scattano già dalle prime ore del mattino: dalle 7 di domani e fino alle 2 del giorno successivo, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in Viale Nazario Sauro su entrambi i lati, nell’intera area antistante il Teatro Impero, in Viale Isonzo nel tratto compreso tra via Garraffa e Piazza della Vittoria, e in Viale Cesare Battisti vicino all’ingresso di Villa Cavallotti. Un provvedimento necessario per consentire le operazioni di allestimento e garantire le vie di fuga in caso di emergenza.

Le chiusure più consistenti scatteranno invece dalle 19.30 di oggi, sempre fino alle 2. In Viale Isonzo verrà interdetto il transito nel tratto che va dal Lungomare Boeo all’incrocio con via Garraffa, con un’eccezione per residenti, esercenti e titolari di passi carrabili autorizzati che avranno l’obbligo di svoltare su via Garraffa. Sulla via Armando Diaz, invece, scatta la chiusura della circolazione dall’incrocio con via Colocasio verso il Lungomare.

Nel tratto tra Piazza San Francesco e via Colocasio, il traffico sarà invece consentito ma solo in direzione di via Colocasio. Per chi proviene da Piazza San Francesco scatta l’obbligo di svolta a destra, mentre i veicoli da via Frisella dovranno girare a destra su via Barraco. Chi arriva da via Sibilla è tenuto a svoltare a sinistra su via Diaz, mentre all’incrocio con via delle Ninfe vige l’obbligo di proseguire diritto.

Si raccomanda a tutti gli automobilisti di prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale provvisoria e di rispettare le indicazioni degli agenti presenti sul posto. L’invito è a utilizzare il servizio navetta per ridurre il traffico e vivere la serata in tutta serenità. Un evento che promette di far rivivere le atmosfere degli anni Novanta e che richiede però un piccolo sforzo organizzativo da parte di tutti.

Alberto Di Paola

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