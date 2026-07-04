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Pulizia strade, a Marsala da lunedì multe alle auto in divieto di sosta

Redazione4 Luglio 2026 12:47

Controlli divieti di sosta per pulizia strade, da lunedì saranno potenziati a Marsala i controlli. Multe e rimozione auto per non consente lo spazzamento cittadino

Da lunedì prossimo la Polizia Municipale intensificherà i controlli divieti di sosta lungo le vie cittadine per garantire il regolare svolgimento dello spazzamento stradale. Troppo spesso, infatti, gli operatori di Formula Ambiente si vedono costretti a saltare interi tratti a causa delle auto parcheggiate in sosta vietata, nonostante la segnaletica indichi con chiarezza giorni e orari in cui vige il divieto per consentire la pulizia. Questo comporta accumulo di polvere e detriti, con evidenti disagi per pedoni e residenti.

Per arginare il fenomeno, gli agenti utilizzeranno anche il servizio di rimozione forzata, facendo ricorso al carro attrezzi per liberare le strade. L’obiettivo è restituire decoro alla città e dare un segnale forte a chi continua a ignorare le regole. I nuovi controlli divieti di sosta si concentreranno nelle zone a maggiore densità abitativa e commerciale, dove il problema è più sentito. Chi verrà sorpreso in divieto, oltre alla sanzione pecuniaria, dovrà affrontare le spese di deposito e recupero del veicolo.

I residenti, stanchi di strade sporche, guardano con favore all’iniziativa, sperando che questi controlli divieti di sosta possano finalmente garantire una città più pulita e vivibile. Da lunedì, automobilisti avvisati: parcheggiare in regola è l’unica scelta per evitare multe e il carro attrezzi.

Alberto Di Paola

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