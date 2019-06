Pubblicato il bando per partecipare al Festival Cinema di Frontiera 2019

Entro il 31 luglio 2019 le domande di partecipazione al “ConCorto”, il concorso dei cortometraggi. La XIX edizione del Festival, Cinema di Frontiera, si svolgerà dal 10 al 14 settembre a Marzamemi

È stato ufficializzato il bando per partecipare al “ConCorto”, il concorso dei cortometraggi della XIX edizione del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera, che si svolgerà a Marzamemi dal 10 al 14 settembre 2019. La direzione artistica del festival è firmata dal regista Nello Correale. La selezione del concorso dei cortometraggi è opera della Filmoteca Laboratorio 451 e curata dal giornalista Andrea Di Falco, in collaborazione con Chiara Pitti, Elisa Ragusa e Francesco Savarino.

L’organizzazione è il risultato dell’impegno del Cinecircolo Cinefrontiera, con il contributo del ministero dei Beni Culturali – Direzione generale per il Cinema, con il sostegno dell’assessorato al Turismo della Regione Siciliana e del Comune di Pachino.

Alla selezione relativa “ConCorto” possono partecipare tutte le opere, italiane e straniere, edite e inedite, di finzione o di documentazione, realizzate dopo il 1º gennaio 2018.

Tra tutti i lavori pervenuti, il Comitato di selezione del festival ammetterà al concorso fino ad un massimo di 20 cortometraggi, di durata non superiore ai 20 minuti.

Ai fini della selezione, saranno accettati esclusivamente dei file video, i cui link dovranno essere inviati via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica laboratorio451@gmail.com. La e-mail va indirizzata a: Cinecircolo Cinefrontiera presso Filmoteca Laboratorio 451, telefono: 338-3304744.

I link dei file video dovranno essere chiaramente segnalati sulla scheda d’iscrizione. Su esplicita richiesta, e previa autorizzazione del Comitato di selezione del festival, saranno accettati anche dvd o blu-ray per la proiezione.

Per partecipare al concorso è necessario compilare la scheda d’iscrizione disponibile sul sito web www.cinefrontiera.it, da inviare, insieme al link del file video dell’opera e agli altri documenti, entro il 31 luglio 2019.

L’esito della selezione delle opere sarà comunicato unicamente sul sito Internet del festival.

XIX Festival Internazionale del Cinema di Frontiera

Bando di Concorso Sezione Cortometraggi “ConCorto”

Marzamemi, 10 – 14 Settembre 2019

Ideatore e Direttore Artistico

Nello Correale

“Frontiera, non come territorio ai margini, ma come la parte situata di fronte.Cinema di Frontiera. Non cinema di periferia, cascame di un cinema dominante, centripeto, che si difende. Bensì, un cinema che s’interroga, che guarda all’altro da sé, aperto al nuovo. Un Cinema che sia punta avanzata verso l’esterno, avamposto e non retroguardia. Cinema di Frontiera inteso nel suo valore simbolico, oltre che geografico: nell’accezione più ampia del termine. Frontiere territoriali, culturali, ma anche dell’anima e dei linguaggi. Punto d’incontro tra passato, presente e futuro. Frontiera. Non come limite o confine. Ma finestra sull’universo, sugli universi circostanti e opposti. Cinema interculturale. Che cerca i caratteri congiungenti tra i popoli più che quelli divisori. È questo il Cinema di Frontiera”.

Bando di Concorso

Il Festival Internazionale del Cinema di Frontiera bandisce la XIX edizione del “ConCorto”, Concorso dei Cortometraggi. Sono ammesse a partecipare alla selezione opere italiane e straniere, edite e inedite, di finzione o di documentazione, realizzate dopo il 1° gennaio 2018.

Selezione

Tra tutti i lavori pervenuti, il Comitato di selezione del festival ammetterà al concorso fino ad un massimo di 20 cortometraggi, di durata non superiore ai 20 minuti. Il Comitato di selezione del festival, a suo insindacabile giudizio, potrà ammettere alcuni cortometraggi fuori concorso. Tutti i cortometraggi selezionati, in concorso e fuori concorso, verranno proiettati a Marzamemi (Pachino – Siracusa), nel Cortile del Palazzo del Principe di Villadorata. L’esito della selezione delle opere sarà comunicato sul sito web www.cinefrontiera.it.

Formato delle opere per la selezione

Ai fini della selezione, saranno accettati esclusivamente dei file video, i cui link dovranno essere inviati via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica laboratorio451@gmail.com. I link dei file video dovranno essere chiaramente segnalati sulla scheda d’iscrizione. Su esplicita richiesta, e previa autorizzazione del Comitato di selezione del festival, saranno accettati anche dvd o blu-ray per la proiezione.

Oggetto delle e-mail

Nell’oggetto della e-mail occorre scrivere il titolo del cortometraggio seguito da un punto, seguito dalla presente indicazione: “Cinema di Frontiera 2019.Cortometraggi”. Ad esempio: CHIMERA.Cinema di Frontiera 2019.Cortometraggi.

Condizioni e scadenza termini di presentazione

La partecipazione al concorso avviene mediante la compilazione della scheda d’iscrizione in ogni sua parte, da inviare, alla suddetta e-mail, insieme all’opera e ai documenti sotto elencati, entro il 31 Luglio 2019.

Materiali di documentazione

L’invio del file video, che dovrà essere accompagnato dalla scheda d’iscrizione da inoltrare alla suddetta e-mail, pena l’esclusione dal concorso, dovrà contenere i seguenti dati:

A. Una biografia e una filmografia dell’autore.

B. Una breve sinossi dell’opera.

C. Una dichiarazione dell’autore sull’opera presentata e sulla propria attività artistica.

D. Due immagini tratte dall’opera in alta risoluzione.

E. Una fotografia dell’autore in alta risoluzione.

F. Una lista completa dei sottotitoli, selezionabili dal menù del file:

1. In inglese, se i dialoghi sono in italiano.

2. In italiano, se i dialoghi sono in altre lingue.

L’Associazione del festival è autorizzata, sin da ora, a trasferire alle emittenti televisive che ne facciano richiesta, senza scopo di lucro, materiali promozionali (clip video, foto e altri documenti) inviati per la partecipazione al concorso. Sarà cura dell’Associazione del Festival comunicare all’autore l’eventuale richiesta di messa in onda televisiva del corto. Il materiale informativo eventualmente mancante dei film invitati deve pervenire, sempre via e-mail, tassativamente entro il 31 Luglio 2019, pena l’esclusione dal concorso.

Spedizione: costi ed impegni

Le copie di proiezione delle opere selezionate e le schede d’iscrizione dovranno essere inviate alla suddetta e-mail entro il 31 Luglio 2019.

Qualsiasi altra modalità di spedizione delle copie di proiezione delle opere in concorso è a carico del mittente. La spedizione delle opere avviene a rischio e pericolo dei partecipanti, che rinunciano ad ogni rivalsa nei confronti dell’organizzazione del Festival. Ciascun autore risponde del contenuto delle proprie opere. L’invio delle opere implica la piena accettazione del presente bando. Nel caso si verificassero delle controversie non risolvibili mediante l’applicazione del bando stesso, deciderà, insindacabilmente, il Comitato Organizzatore del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera. Nel caso in cui un qualsiasi danneggiamento fosse arrecato alle opere partecipanti al concorso per responsabilità degli organizzatori, il Festival rimborserà unicamente il costo materiale dell’eventuale copia.

Giuria

Nominata dal direttore artistico del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera e formata da professionisti del cinema (attori, registi, sceneggiatori, produttori, direttori della fotografia, scenografi, storici del cinema, critici, giornalisti), la giuria avrà il compito di valutare le opere pervenute.

Premi

1. Premio “Miglior Cortometraggio”.

2. Premio “Speciale della Giuria sezione Cortometraggi”.

Archivio del Festival

I file video inviati per la selezione non verranno restituiti e saranno conservati dal Cinecircolo Cinefrontiera, che li renderà disponibili alla consultazione per esclusivi motivi di studio e di ricerca.

Utilizzo a scopi promozionali

Il Festival è autorizzato ad utilizzare, per scopi promozionali, estratti delle opere selezionate per il concorso, fino a un massimo di 3 minuti.

Cinecircolo Cinefrontiera

affiliato Centro Studi Cinematografici – Roma

www.cinefrontiera.it posta@cinefrontiera.it

Selezione a cura della

Filmoteca Laboratorio 451

laboratorio451@gmail.com

338-3304744