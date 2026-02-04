Pubblica illuminazione, il Comune di Marsala sta ripristinando i guasti

Il Comune chiarisce le cause dei guasti, legati al degrado dei cavi e alle piogge, e annuncia la sostituzione dell’impianto. In programma un affidamento esterno per la gestione.

Gravi guasti affliggono l’illuminazione pubblica nella zona del lungomare Boeo, via delle Sirene e strade limitrofe a Marsala. Il Settore Lavori Pubblici comunale, diretto da Rosa Gandolfo, sta intervenendo per ripristinare il servizio e risolvere definitivamente le criticità tecniche. La causa primaria dei malfunzionamenti è il degrado dell’impianto elettrico esistente. I cavi di alimentazione, in condizioni deteriorate, hanno provocato la folgorazione dei dispositivi elettronici, i cosiddetti driver, che regolano l’alimentazione dei corpi illuminanti a LED. Questo fenomeno spiega i punti luce spenti o con funzionamento intermittente.

Le recenti e intense precipitazioni hanno aggravato la situazione. Le piogge hanno causato infiltrazioni d’acqua, accelerando il deterioramento dei cavi e provocando nuovi guasti anche su tratti precedentemente operativi. I tecnici comunali spiegano che i moderni impianti a LED, pur essendo efficienti, sono particolarmente vulnerabili alle irregolarità della corrente e all’umidità, specialmente quando la rete di distribuzione è ammalorata.

Gli interventi in corso mirano sia al pronto ripristino della luce sia alla soluzione radicale del problema attraverso la sostituzione dei cavi danneggiati e dei componenti compromessi. L’ufficio sottolinea di operare in condizioni di carenza di personale, limitato rispetto all’estensione e alla complessità della rete cittadina. Proprio per garantire una manutenzione continua, maggiore efficienza e adeguati standard di sicurezza, l’Amministrazione comunale ha dato da tempo mandato di avviare le procedure per un affidamento a lungo termine della gestione complessiva dell’illuminazione pubblica a un soggetto terzo.

Il Settore Lavori Pubblici ribadisce che la sicurezza elettrica è una priorità assoluta e che ogni intervento viene eseguito nel rigoroso rispetto delle norme, anche quando ciò implica tempi tecnici più lunghi. La dirigenza ringrazia infine i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrate in questa fase di lavori.

Alberto Di Paola

Mi piace: Mi piace Caricamento...