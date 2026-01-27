Pietro Pizzo ad Hammamet: omaggio alla tomba di Craxi

Il senatore Pietro Pizzo visita la sepoltura del leader socialista in Tunisia. Ha causa di un malore lo fa qualche giorno dopo le cerimonie ufficiali del 26° anniversario della scomparsa dello statista.

Il senatore Pietro Pizzo è tornato ad Hammamet — in Tunisia — per rendere omaggio alla tomba di Bettino Craxi, il leader socialista con cui ha condiviso decenni di battaglie politiche dai banchi del Senato della Repubblica. Una visita silenziosa… compiuta pochi giorni fa per recuperare l’assenza forzata del 19 gennaio scorso, quando uno stato influenzale aveva impedito al politico marsalese di partecipare alle celebrazioni per il ventiseiesimo anniversario della scomparsa dell’ex Presidente del Consiglio.

Il legame tra i due uomini — radicato in un’amicizia personale e in una comune visione del socialismo — ha trovato nuova espressione davanti a quel marmo bianco rivolto verso l’Italia. Pietro Pizzo ha osservato il rito del ricordo in solitudine, distanziandosi dal clamore delle delegazioni ufficiali che avevano precedentemente affollato il cimitero cristiano della città tunisina. Proprio in quei giorni il Ministro della Difesa Guido Crosetto aveva lasciato un messaggio nel libro delle firme, invocando lo spirito di Craxi per vegliare sulla Repubblica nei tempi drammatici attuali, alla presenza di Stefania Craxi e dell’onorevole Alessandro Battilocchio.

Pizzo — figlio di Francesco Pizzo, già sindaco di Marsala e deputato regionale — porta avanti un’eredità politica che vede in Craxi un riferimento umano imprescindibile. Il leader del PSI visitò Marsala in diverse occasioni… storica rimane la posa della prima pietra del Monumento ai Mille, momento che suggellò l’affiatamento tra i due. La cronaca di questo viaggio restituisce l’immagine di un uomo delle istituzioni che non rinuncia alla coerenza del proprio percorso, segnato dal servizio quotidiano alla comunità siciliana e nazionale.

Il senatore Pietro Pizzo ha scelto il raccoglimento per ribadire la validità di un socialismo concreto… mai ideologico, capace di unire e costruire anche nei momenti di profonda disillusione politica.

