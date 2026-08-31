Da mercoledì a domenica ritorna a Marsala il Festival “Piazza Ranne”

Dal 2 al 6 settembre torna il festival cinematografico con proiezioni, incontri e spettacoli a San Francesco, l’antico quartiere di Marsala

Cinque giorni di proiezioni, talk e performance. Dal 2 al 6 settembre il quartiere San Francesco di Marsala si trasforma in un set a cielo aperto per la nuova edizione di Piazza Ranne – Marsala Film Festival. La manifestazione, patrocinata da Regione Siciliana, Libero Consorzio Comunale di Trapani e Comune di Marsala, animerà piazze, cortili e terrazze con un programma che mescola grandi produzioni e cinema indipendente. L’idea alla base del festival è chiara: portare il cinema fuori dalle sale e trasformare gli spazi urbani in luoghi di aggregazione culturale. Il cuore pulsante della rassegna sarà ancora una volta il quartiere San Francesco, già protagonista delle passate edizioni.

Il via mercoledì 2 settembre con un evento d’eccezione. In Arena Piazza Ranne andrà in scena “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, preceduto da un incontro con Rosario Lisma dedicato al capolavoro del cinema italiano. Nella stessa serata, le altre arene del quartiere ospiteranno cortometraggi, spettacoli di danza, musica e l’Opera dei Pupi, a cura dell’associazione Finestre sul Mondo. Giovedì 3 settembre spazio a “Gioia Mia”, con un talk alle 20 e la proiezione alle 21. Tra gli ospiti, Aurora Quattrocchi e il cast del film. Parallelamente, verranno proposti altri titoli come “Jastimari” e “Giovanni e Paolo e il mistero dei Pupi”.

Venerdì 4 settembre il festival si fa memoria e impegno civile. Sarà presentato il libro “Da Felicia a Felicia” di Felicia Vitale Impastato, con la presenza di Giovanni Impastato, fratello di Peppino, che introdurrà la proiezione de “I cento passi”. Un programma che alterna riflessione e spettacolo, con il cinema come filo conduttore. All’Itriella, invece, spazio al corto “Marsala a mano armata” e al film “Afrodite” di Stefano Lorenzi. Sabato 5 settembre è la volta del grande cinema italiano: in Arena Piazza Ranne, dopo il talk con Alessio Piazza, sarà proiettato “L’uomo delle stelle” di Giuseppe Tornatore. Non mancheranno i casting curati da Giuseppe Grisafi e il concerto degli Onda Tinta Surf Band.

Domenica 6 settembre il gran finale. A chiudere la rassegna, la consegna del Premio Piazza Ranne 2026 a Domenico Centamore, seguito dalla proiezione di “Primadonna” con gli interventi di Claudia Gusmano e Manuela Ventura. Tra gli altri appuntamenti, l’incontro con Sergio Vespertino e la proiezione di “7 secondi” e “Yoko poco ma Yoko”. La serata si concluderà con il concerto dei Baba Jaga. Nel corso delle cinque giornate, il pubblico potrà incontrare anche Riccardo Cannella, Francesco Foti, Giusi Cataldo, Giampiero Pumo e Vician Bellina, protagonisti di vari titoli in programma.

Il festival non è solo cinema. Ogni giorno ci saranno esibizioni degli allievi del Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani in Piazza Nica, spettacoli di Opera dei Pupi e performance della Compagnia Danze Storiche di Santa Margherita Belice. La fotografia avrà un suo spazio con una mostra dedicata a Nicola Scafidi, le cui immagini scattate sul set de “Il Gattopardo” saranno esposte grazie al supporto del Comune di Santa Margherita Belìce. Gli appuntamenti teatrali, curati da Luana Rondinelli e dalle allieve del Carpe Diem, completeranno il quadro di una manifestazione che punta a coinvolgere l’intero quartiere. L’obiettivo dichiarato è quello di restituire alla comunità spazi spesso vissuti in modo marginale, trasformandoli in luoghi di incontro e scoperta.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale e sui canali social del festival. L’ingresso a tutte le proiezioni e agli eventi è gratuito, a conferma della vocazione inclusiva della rassegna. Piazza Ranne si conferma così un appuntamento consolidato per Marsala e per tutta la Sicilia, capace di attrarre pubblico anche da fuori provincia. Dal 2 al 6 settembre, il quartiere San Francesco diventa una grande arena diffusa, pronta ad accogliere spettatori di tutte le età. Un’occasione per vivere il cinema in modo diverso, tra vicoli e terrazze, in un dialogo continuo tra arte e territorio.

Alberto Di Paola

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