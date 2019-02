Petrosino, approvato il Piano di riordino della costa

Il Piano di utilizzo del demanio Marittimo permette di passare la palla alla Regione e al Consiglio comunale

Via libera della Giunta comunale di Petrosino al Piano di utilizzo del demanio marittimo (Pudm). L’atto deliberativo è stato approvato ieri mattina e adesso verrà inviato alla Regione per la fase di pre-valutazione di conformità alle linee guida allegate al decreto assessoriale n. 319 del 2016. Dopodiché, il Pudm verrà trasmesso al Consiglio comunale per la definitiva approvazione.

E’ un importante obiettivo per lo sviluppo di Petrosino – sostiene l’Amministrazione comunale – consentirà lo sviluppo pianificato del litorale. Il Piano di utilizzo del demanio marittimo è stato redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dalla società cooperativa “Mate” (capogruppo), dalla società “Dream” e dalla società “Itineralab”, aggiudicatario della gara a evidenza pubblica indetta dal Comune.

Il Piano regola le modalità di utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino, sia per le finalità pubbliche sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, in conformità ai principi dell’Unione Europea e alla vigente legislazione statale e regionale del settore.