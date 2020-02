Paranormal Circus, grande ritorno a Trapani: pienone e consensi di pubblico

Sold out e chiusura in standing ovation per le prime due tappe trapanesi della nuova tournée del Paranormal Circus.

Dopo 4 anni il Paranormal Circus, ritornato a a Trapani sul lungomare Dante Alighieri, ha continuato a sbalordire il vasto pubblico giunto da tutta la provincia. Le prime due serate hanno fatto registrare il tutto esaurito, chi é arrivato poco prima dell’inizio dello spettacolo delle ore 21, ha trovato posto con difficoltà, sia in gradinata che in poltrona bordo pista.

Circa 2 ore di spettacolo, suddiviso in 2 tempi, sono stati coinvolgenti ed avvincenti. Un susseguirsi di numeri di fine arte circense, ovviamente in chiave horror, hanno riscosso di consensi del pubblico che non ha mai staccato gli occhi dal palco. Cosa resa assai difficile per le performance di alto livello circense, per le coreografie macabre, l’abbigliamento horror, la gradevole musica rock e le movenze sensuali delle artiste. Una sceneggiatura curata fin nei minimi particolari sfociata in di una miscela di arte varia per uno spettacolo allo stato puro.

Tutti bravi, nessuno escluso, gli artisti. Applaudite, dalla prima all’ultima, le esibizioni e finale con standing ovation, come nei grandi teatri. In uscita il pubblico si é intrattenuto con gli artisti, ancora con gli abiti da scena, per immortalare la serata trascorsa con un selfie, una foto ricordo; anzi molto di più una ”reliquia”, un piccolo ”trofeo” da esibire e da condividere sui social.

Il Paranormal Circus stazionerà ancora nella piazza del lungomare Dante Alighieri sabato e domenica per esaudire le richieste del pubblico con due spettacoli ore 17.30 e ore 21.00.