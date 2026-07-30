Panico in piazza Inam a Marsala, un camion si schianta contro il gazebo della gelateria

Dopo lo schianto il conducente cerca di fuggire arrampicandosi su un’auto, ma viene bloccato dalle forze dell’ordine. Nessun ferito tra i clienti e i passanti.

Serata movimentata ieri sera in piazza Francesco Pizzo, meglio conosciuta come piazza Inam. Poco prima delle 21, il conducente di un camioncino di colore arancione, un vecchio Fiat modello Leoncino, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, terminando la sua corsa contro il gazebo esterno ella una nota gelateria Piazza Gelato. L’impatto è stato violento e la struttura commerciale, in quel momento affollata di clienti, ha riportato ingenti danni, così come le fioriere poste a delimitare il gazebo, che sono state letteralmente divelte.

ANon si registrano feriti, ma lo spavento è stato tanto per i presenti quanto per i gestori dell’attività commerciale. Il camion prima di finire la corsa ha impattato pure contro il furgone per le consegne della gelateria, danneggiando la portiera. Secondo alcune testimonianze raccolte sui social network, poco prima dell’impatto il mezzo sarebbe stato visto percorrere piazza Piemonte Lombardo con un’andatura insolita, ondeggiando da destra a sinistra all’interno della stessa corsia di marcia.

Questo comportamento anomalo farebbe presupporre che chi era alla guida, la cui identità non è ancora stata divulgata, potesse trovarsi in uno stato di alterazione o avesse avuto un malore improvviso. Inoltre, subito dopo lo schianto, invece di fermarsi, l’uomo è uscito dall’abitacolo del camion e si è arrampicato sul tetto di un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze, tentando una fuga che si è rivelata vana.

La prontezza dei militari della Guardia di Finanza, che si trovavano a transitare casualmente nella zona, ha permesso di bloccare immediatamente il fuggitivo. Poco dopo sono sopraggiunti i Carabinieri e la Polizia di Stato, che hanno messo in sicurezza l’area. Vista la condizione di evidente shock in cui versava l’uomo, i sanitari del 118 lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” per accertamenti clinici.

Le forze dell’ordine hanno transennato l’area per permettere i rilievi del caso e la rimozione del camioncino, causando inevitabili rallentamenti alla viabilità locale. Restano ora da chiarire le reali cause che hanno portato al gesto: le indagini sono in corso e faranno luce sulla dinamica, verificando se alla base dell’accaduto vi sia un malore, un guasto meccanico o altre circostanze.

Alberto Di Paola

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