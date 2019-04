Otto persone allacciate abusivamente alla corrente elettrica sono stati denunciati a Mazara

Quello che si è appena concluso si è rivelato un fine settimana intenso per i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, nonostante le festività pasquali appena concluse.

Infatti, il 20 aprile u.s. in Mazara, i militari della Stazione e della Sezione Radiomobile, nel corso si un servizio mirato alla repressione dei reati contro il patrimonio, svolto con la collaborazione di personale specializzato dell’Enel, hanno riscontrato numerosi allacci abusivi alla rete elettrica, opportunamente messi in sicurezza dal personale tecnico.

Per tali episodi, i responsabili, ben 8 persone di cui la maggior parte gravata da precedenti di polizia, sono stati deferiti in stato di libertà all’autorità Giudiziaria competente.