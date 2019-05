Operazione antidroga, 7 persone denunciate quali assuntori di stupefacenti a Mazara

Trenta Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno eseguito, nei giorni scorsi, articolati servizi anti droga al fine di prevenire e controllare il territorio.

Nel corso dei servizi straordinari sette soggetti, trovati in possesso della cosiddetta “dose personale di stupefacente, sono stati deferiti, quali assuntori di droghe alla competente Prefettura di Trapani. Nel corso di perquisizioni, tali persone, sono state trovate in possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti e/o psicotrope (hashish e/o marjuana) in relazione alla violazione di cui all’art. 75 del D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309.

I carabinieri nel corso dell’operazione hanno svolto numerosi posti di controllo sulle vie di comunicazione principali, dove hanno proceduto all’identificazione di centocinquanta persone e al controllo di novanta veicoli in transito,

Il servizio a largo raggio svolto dai carabinieri di Mazara, che ha avuto riscontri positivi in termine di controlli sul territorio, verrà ripetuto nei prossimi giorni, e particolare attenzione verrà riposta nelle aree balneari e periferiche della città.