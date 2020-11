Omicidio a Castelvetrano, 33enne ucciso a colpi di arma da sparo

Omicidio questa notte a Castelvetrano, ucciso Vincenzo Adamo Favoroso con un’arma da sparo, indagano i carabinieri

“Un uomo di 33 anni, Vincenzo Adamo Favoroso, è stato ucciso la notte scorsa a Castelvetrano con colpi di pistola. Pare che la sparatoria sia avvenuta durante una lite in un locale del centro ma la vittima è stata poi trovata in un’altra zona della città. Indagano i carabinieri”. Cosí viene riportata la notizia dalle pagine on line del Giornale di Sicilia questa mattina

Poche righe in cronaca per raccontare la drammatica fine di un uomo che sui social viene definito come una brava persona, conosciuto da tutti a Castelvetrano con il soprannome “Tacatà” attribuitogli durante i suoi trascorsi calcistici nella locale formazione della Folgore. Svolgeva, come il padre, l’attività di camionista e da molti viene ricordato come un uomo non capace di fare del male neanche ad una mosca.

La comunità di Castelvetrano è sotto shock per la terribile notizia, mentre gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo per individuare il contesto in cui é maturato l’omicidio e colui che ha premuto il grilletto dell’arma. Da indiscrezioni pare che sia stato utilizzato un fucile a canne mozze per togliere la vita a Vincenzo Adamo Favoroso Favoroso. Ciò indirizzerebbe le indagini nel mondo della criminalità locale.