OCM Vino, ecco gli 11 progetti ammessi per la promozione internazionale

Oltre 6 milioni di contributi per l’internazionalizzazione del vino siciliano. Sono 11 i progetti, nella graduatoria provvisoria della campagna 2026/2027, che roceveranno contributi a fondo perduto fino al 50 per cento delle spese sostenute.

Sono undici i progetti ammessi per promuovere il vino siciliano sui mercati dei Paesi extra Ue, con oltre 4 milioni di euro di contributi complessivi. L’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha approvato la graduatoria provvisoria del bando OCM Vino, misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi – campagna 2026/2027”, che prevede una dotazione finanziaria complessiva di sei milioni di euro e un importo residuo di 1.235.486,62 euro.

In testa alla graduatoria, con 1.710.206,00 euro di contributo ammesso su un importo finanziato di 3.420.412,00 euro, c’è Assovini Sicilia, con una valutazione di 84. Seguono Aziende Agricole Planeta Società Semplice, ammessa con 525.587,00 euro su 1.051.174,00 euro e una valutazione di 82, e il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia, che riceve 722.994,10 euro su un importo di 1.445.988,20 euro, con valutazione 80.

Più indietro il Consorzio ProSicily, con 695.105,00 euro su 1.390.210,00 euro e valutazione 78, e Cantine Ermes Società Cooperativa Agricola, con 360.559,39 euro su 721.118,77 euro e valutazione 74. A seguire Cambria Antonino, ammesso con 96.441,21 euro su 192.882,42 euro e valutazione 72, e Cantina Cellaro Società Cooperativa Agricola, con 397.451,25 euro su 794.902,50 euro e valutazione 70.

Chiudono la lista Tornatore Francesco, con 97.528,36 euro su 195.056,72 euro e valutazione 68, Tenute Nicosia S.r.l., con 53.937,45 euro su 107.874,90 euro e valutazione 66, Cantine Simonetti S.r.l., con 73.687,38 euro su 147.374,75 euro e valutazione 64, e Rizzo Filippo, con 31.016,24 euro su 62.032,47 euro e valutazione 62.

“Con questa misura – dichiara l’assessore Luca Sammartino – puntiamo a internazionalizzare le nostre cantine e a rafforzare il brand Sicilia sui mercati in cui la domanda di vini di qualità è in crescita. Un vero e proprio volano per il nostro export. Offriamo un ventaglio di opportunità ai nostri produttori vitivinicoli che investono con coraggio sui mercati extra Ue. I risultati degli anni precedenti ci fanno ben sperare: siamo sulla strada giusta” .

L’intervento ha l’obiettivo di incrementare la sostenibilità economica del settore vitivinicolo e i redditi dei produttori siciliani e, allo stesso tempo, di contribuire a sensibilizzare i cittadini sul consumo responsabile del vino. I contributi sono a fondo perduto fino al 50 per cento delle spese sostenute. Tra le azioni previste ci sono la creazione di campagne pubblicitarie, la partecipazione a fiere internazionali, le missioni commerciali e gli incoming, oltre alla possibilità di effettuare studi di mercato. La graduatoria provvisoria dei progetti ammessi è disponibile sul portale della Regione Siciliana. La firma del provvedimento è del dirigente generale Fulvio Bellomo.

Alberto Di Paola

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