Neanche il caldo ferma la Polisportiva Marsala Doc

Non si ferma la Polisportiva Marsala Doc che tra gare e caldo asfissiante continua a collezionare vittorie e piazzamenti in Sicilia.

La Polisportiva Marsala Doc non conosce tregua. Mentre il termometro segna temperature da bollino rosso in tutta Italia, gli atleti della società presieduta da Filippo Struppa continuano a macinare chilometri su strade e salite, dimostrando una condizione fisica invidiabile e una grande forza di volontà. L’ultima fatica in ordine di tempo li ha visti protagonisti a Valderice, nell’ottava prova del Grand Prix provinciale Fidal. Un percorso di 9 chilometri, suddiviso in quattro giri, con due salite brevi ma molto ripide per ogni tornata. Un circuito che ha messo a dura prova anche i più esperti, spezzando le gambe a molti corridori, ma non agli uomini della Polisportiva Marsala Doc.

Il primo a tagliare il traguardo tra i colori biancoazzurri è stato Antonio Valenti, che con un tempo di 35 minuti e 35 secondi ha conquistato il nono posto assoluto e il secondo gradino del podio nella categoria SM45. Una prestazione solida che conferma il momento d’oro dell’atleta. Dietro di lui, a completare la fatica, sono arrivati Thierry M. Morgana con 39 minuti e 24 secondi, seguito da Damiano Ardagna, Antonio Ferracane e Gianpaolo Graffeo, che ha ottenuto un ottimo terzo posto nella SM60. Da segnalare la prova di Michele D’Errico, primo nella SM70, che ha gareggiato poche ore dopo aver preso parte a un’altra impegnativa “6 ore” in provincia di Foggia, dimostrando una resistenza fuori dal comune. La carovana della Polisportiva Marsala Doc a Valderice ha visto al via anche Francesco Croce, Antonio Pizzo, Giuseppe Milazzo, e la velocissima Matilde Rallo, prima classificata nella SF55, insieme a Salvatore Bevilacqua, Salvatore Panico, Roberto Pisciotta e Giuseppe Tumminelli.

Due settimane prima, la settima prova del Grand Prix si era disputata sul lungomare Tonnarella di Mazara, un altro campo di battaglia per la Polisportiva Marsala Doc. Qui a brillare è stato Michele Galfano, che ha vinto la categoria SM under 35, regalando un successo importante alla sua società. Ma i punti preziosi per la classifica non sono mancati, con gli atleti che si sono distribuiti in ordine sparso tra i primi. Hanno conquistato piazzamenti utili Giuseppe Oliveri, Rosario Amato, Antonino Giacalone e ancora Antonio Valenti, che ha bissato il successo nella SM45.

Ottime le prestazioni di Angelo Sances, Giuseppe Tumminelli, Giuseppe Mangione e Monica Terzo, seconda nella SF50. La pattuglia della Polisportiva Marsala Doc a Mazara era composta anche da Damiano Ardagna, Vincenzo D’Accurso, Giuseppe Mezzapelle, Salvatore Becilacqua, Matilde Rallo (ancora a podio come seconda nella SF55), Gianpaolo Graffeo, Francesco Croce, Antonio Tumbarello, Salvatore Panico e lo stesso presidente Filippo Struppa, che ha voluto esserci per sostenere i suoi ragazzi.

Nel mezzo di queste due competizioni, la Polisportiva Marsala Doc ha fatto tappa anche a Calatafimi, dove ha messo in mostra un’altra prestazione di livello. Qui si sono distinti per le loro bellissime prestazioni Gianluca Gimondo, Fabio Sammartano, Francesco Croce, Thierry M. Morgana e Salvatore Bevilacqua. Ma l’attività della società non si ferma certo alle gare del Grand Prix. Thierry M. Morgana, infatti, ha trovato il tempo di partecipare alla 10 km di Cassaro, valida come primo Trofeo dell’Ulivo, mentre Pietro Lombardo ha corso la “Stra Foligno”.

Tra le esperienze più affascinanti, spicca quella di Antonino Tuzzolino, che ha voluto vivere la splendida avventura della Super Maratona dell’Etna, percorrendo 43 chilometri partendo dal mare fino a raggiungere i tremila metri del vulcano più alto d’Europa. Un impegno straordinario che testimonia ancora una volta quanto la Polisportiva Marsala Doc sia capace di affrontare qualsiasi sfida, anche le più estreme, senza mai perdere lo spirito di gruppo e la voglia di mettersi in gioco.

Alberto Di Paola

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