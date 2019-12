“Natale a Marsala”, gli appuntamenti del fine settimana

Continuano a Marsala gli appuntamenti del “calendario natalizio”. In questo fine settimana, il programma MAGIE DI NATALE – patrocinato dall’Amministrazione comunale – propone animazioni nel centro e in periferia:

– Domani, Venerdì 13, lo spettacolo “Christmas show” ad Amabilina, nella piazza antistante la Chiesa San Giovanni Maria Vianney (ore 16:00). Magia e intrattenimento del Mago Molla, cui seguiranno animazioni per i bambini insieme alla mascotte Topolino. E poi, distribuzione di caramelle, palloncini modellati e gadget natalizi, con sottofondo brani musicali natalizi;

– Sabato 14, “ Musica in città”. Alle ore 16:00, da Porta Nuova la partenza dei Dixieland, con zampognari, strumentisti e animatori al seguito. Itinerario: via XI Maggio, Piazza Matteotti, via C. Isgrò, via Pipitone, via Dagotti, corso Amendola, Piazza Matteotti, via Roma.

Per la Stagione Teatrale, dopo i concerti di Renga e Mannoia, in cartellone il musical “Maria di Nazareth”. Lo spettacolo – portato in scena dalla Compagnia Sipario – si terrà Domenica 15 all’Impero (ore 18:00): l’ingresso è libero.