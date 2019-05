Motociclista muore in un incidente sull’autostrada Trapani – Palermo

Un guasto meccanico, una fatale distrazione o un improvviso malore, sono queste le ipotesi al vaglio degli inquirenti che stanno indagando sull’incidente autonomo che è costata la vita ad un uomo di 47 anni.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 13 di ieri al chilometro 29 della autostrada A29 dir Alcamo-Trapani, quando F.H., di origine albanese, residente a Sciacca, ha perso il controllo della Honda Hornet che stava guidando, finendo contro il guardrail. L’impatto gli è stato fatale, il motociclista moriva sul colpo.

L’uomo viaggiava in direzione Palermo quando la si è verificato l’incidente mortale. Il transito sulla corsia ha subito per un paio d’ore un rallentamento per consentire ente rallentamento per consentire alla Polizia Stradale e alle autorità competenti di espletate tutte le formalità di rito.

Dopo la rimozione del corpo, trasportato nel più vicino obitorio, e della moto incidentata, affidata ad un deposito giudiziario per gli accertamenti del caso, il personale dell’Anas ha potuto ripristinare la transitabilità a pieno regime sulla corsia Trapani-Alcamo dir.