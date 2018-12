Mini si schianta contro il guardrail sull’autostrada Palermo-Mazara

Incidente questa mattina intorno alle 6 sull’ autostrada Palermo-Mazara del Vallo.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale di Palermo, ad essere coinvolto un uomo alla guida di una Mini, che avrebbe perso il controllo del mezzo nella carreggiata in direzione Trapani, all’altezza di Leroy Merlin.

L’autista è stato poi soccorso dagli uomini del 118 e trasportato a Villa Sofia, le sue condizioni non sono gravi. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi, indagini in corso per stabilire le cause.

Fonte: www.gds.it