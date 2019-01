“MEMORIES”, Gero Sicurella “one day only” in 4ARTS Gallery.

Gero Sicurella è ancora qui con noi, protagonista, nel giorno del suo compleanno. Il 9 Febbraio, giorno della sua nascita, 4ARTS Gallery accoglierà col cuore colmo di sincero affetto per l’uomo, e di grande amore e stima per l’artista, Gero Sicurella che ci ha lasciato, increduli, appena poche settimane fa, con negli occhi il ricordo della sua dolcezza e del suo contemporaneo rigore, attraverso il suo essere unico, uomo e artista insieme.

Gero Sicurella ha amato, come propria, questa città che lo ha visto operare come entità culturale, umana, professionale, e crescere come personalità artistica. Città che oggi, ne rivive la memoria, attraverso i sentimenti e le vibrazioni umane e artistiche che egli ci ha lasciato e che continuano a riverberare per mezzo delle sue scelte di vita e delle sue opere pittoriche.

Il 9 mattina, alle ore 10:30, presso la chiesa Addolorata di Marsala, Gero sarà ancora presente in spirito. E continuerà ad esserlo per tutto il giorno, un solo giorno, presso 4ARTS Gallery in via Mario Rapisardi, 33 – dalle ore 10:30 alle ore 20:00. Io e Angela Ruggirello, abbiamo voluto così accogliere il desiderio della famiglia Sicurella: Teresa, Gianna, Tecla, Angelo, di riascoltare e di risentire, nel rivedere le opere di Gero Sicurella, la sua voce, le sue emozioni, il suo gentile e affabile gesto umano che si tramuta, ancora e ancora, in quello pittorico, sensibile, irreale, immaginifico, visionario e riguardoso dell’originalità, attraverso il percepito significato e significante delle sue opere, ancora una volta esposte, ospiti presso 4ARTS Gallery e presso i nostri cuori.

Sal Giampino

4ARTS Gallery