Marsala, zampillano acqua fognaria 2 tombini in via Diaz

Due zampilli d’acqua fognaria hanno irrotto dai tombini di via Armando Diaz a Marsala, a pochi metri dall’incrocio con via XI Maggio e l’Arco di Porta Nuova. L’episodio, di questi giorni, ha richiesto un tempestivo intervento del Comune. Sul posto, per una valutazione, sono immediatamente intervenuti il responsabile e alcuni tecnici del servizio guidato da Mario Biondo. L’acqua fuoriusciva con pressione da due pozzetti della rete, creando disagio e allarme tra i passanti e i residenti della zona.