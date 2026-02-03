Search
Marsala, zampillano acqua fognaria 2 tombini in via Diaz

Redazione3 Febbraio 2026 15:36

Due tombini esondano in via Diaz. Intervento dei tecnici. A pochi giorni dalla consegna del potenziamento della rete, sorge spontanea la domanda sul collaudo.

Due zampilli d’acqua fognaria hanno irrotto dai tombini di via Armando Diaz a Marsala, a pochi metri dall’incrocio con via XI Maggio e l’Arco di Porta Nuova. L’episodio, di questi giorni, ha richiesto un tempestivo intervento del Comune. Sul posto, per una valutazione, sono immediatamente intervenuti il responsabile e alcuni tecnici del servizio guidato da Mario Biondo. L’acqua fuoriusciva con pressione da due pozzetti della rete, creando disagio e allarme tra i passanti e i residenti della zona.

Un plauso agli addetti del settore per la rapidità della risposta alla segnalazione, ma l’incidente solleva interrogativi stringenti. Proprio in queste settimane, infatti, è stata ufficialmente consegnata l’opera di potenziamento della rete fognaria marsalese, a cui è stato rivolto l’appello di allacciarsi ai proprietari degli immobili ricadenti nell’area servita. Alla luce di quanto accaduto, viene logico chiedersi se il collaudo finale di tali lavori sia stato regolarmente e compiutamente eseguito, e se esista una correlazione diretta tra il nuovo assetto della rete e il guasto improvviso.

