Marsala, zampillano acqua fognaria 2 tombini in via Diaz
Due tombini esondano in via Diaz. Intervento dei tecnici. A pochi giorni dalla consegna del potenziamento della rete, sorge spontanea la domanda sul collaudo.
Un plauso agli addetti del settore per la rapidità della risposta alla segnalazione, ma l’incidente solleva interrogativi stringenti. Proprio in queste settimane, infatti, è stata ufficialmente consegnata l’opera di potenziamento della rete fognaria marsalese, a cui è stato rivolto l’appello di allacciarsi ai proprietari degli immobili ricadenti nell’area servita. Alla luce di quanto accaduto, viene logico chiedersi se il collaudo finale di tali lavori sia stato regolarmente e compiutamente eseguito, e se esista una correlazione diretta tra il nuovo assetto della rete e il guasto improvviso.
TAGS acquaAlberto Di Paolacentro storicocollaudocomune di marsalacronacadisagiesondazionefognaturaguastoinfrastruttureinterventolavoriMario Biondomarsalaporta nuovapotenziamento reteservizi pubblicitecnicitombinivia Armando Diazwww.marsalanews.it