Marsala Volley pronto alla serie A2 femminile

Sigel Seap Marsala Volley, presentata la squadra per il campionato 2026/27 serie A2 femminile

La nuova stagione del Marsala Volley è stata ufficialmente presentata a Palazzo Municipale. La Sindaca Andreana Patti e l’Assessore allo Sport Gabriele Di Pietra hanno accolto il presidente Massimo Alloro, il coach Dino Guadalupi e l’intero roster della Sigel Seap Marsala Volley, che sarà protagonista della serie A2 Fineco Femminile. Erano presenti anche le tredici atlete e il rappresentante del main sponsor Sigel, Enzo Castiglione, a testimonianza di un progetto solido e ambizioso.

La Sindaca Patti ha voluto rimarcare l’importanza educativa del Marsala Volley, invitando le giocatrici a essere esempio dentro e fuori dal campo. Lo sport, ha ricordato, deve restare portatore di valori sani e principi positivi. Di Pietra ha invece sottolineato i benefici promozionali che il Marsala Volley porta alla città, considerando le trasferte in programma fino al nord Italia.

La società si prepara così a vivere un campionato impegnativo con la consapevolezza di rappresentare un’intera comunità. Il lavoro di squadra e la passione per la pallavolo sono i punti di forza su cui coach Guadalupi intende costruire una stagione competitiva. Il Marsala Volley si conferma un orgoglio locale e un veicolo di immagine capace di unire sport e territorio.

Alberto Di Paola

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