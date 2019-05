Si aprirà il prossimo 1° Giugno a Marsala, nel Convento del Carmine (ore 18 l’inaugurazione), la mostra “MARSALA | VEDUTE”, luci/ombre, appunti di viaggio attraverso le fotografie di Toni Garbasso. La mostra, curata da Bianca Cimiotta Lami e che si potrà visitare fino al 15 Giugno, è un invito a scoprire la natura della città.

Note dell’Autore

<<Ho preso questi appunti visivi nelle mie visite a Marsala, città in cui sento di avere una famiglia, anche se acquisita.

La mia natura di ricercatore di luoghi e di spazi mi ha portato a curiosare nel tessuto urbano del centro storico della città ma poco alla volta anche ad uscirne e conoscerne l’intorno.

In questi ultimi 5 anni ho ripreso dunque una Marsala “diversa” fuori dagli stereotipi, non ho voluto mettere in primo piano i suoi monumenti principali se non come scorci trasversali o dettagli, e mi sono concentrato da una parte sulla fitta trama delle viuzze del centro storico, coi tagli di luce e la cromia gialla rinforzata dal chiarore della pavimentazione, e dall’altra a conoscerne l’intorno, dal quartiere Sappusi sul lungomare per Mazara e poi al cimitero, luogo di personale memoria, dove giacciono le spoglie del poeta marsalese Vittorio Cimiotta.

L’operazione fotografica è un mezzo di acquisizione della consapevolezza del luogo, un modo di appropriazione della sua identità visiva.

Con questi appunti di ricerca, vi è un suggerimento a non fissare lo sguardo solo sulle Saline o sulla Chiesa Madre, ma a scoprire la natura della città, anche dove il “bello” non c’è, o forse è nascosto, o forse, in futuro può essere reso tale>> .