Marsala, uomo muore sulla spiaggia

Tragedia sul litorale di Marsala, uomo muore dopo un malore in riva al mare nel tratto di costa tra gli stabilimenti balneari Escondido e Café Blanc

Stroncato da un improvviso malore un uomo ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in spiaggia a Marsala. La vittima, di cui non si conoscono le generalità, si è accasciata al suolo nell’arenile compreso tra gli stabilimenti balneari Escondido e Café Blanc, davanti agli occhi di numerosi bagnanti che hanno subito lanciato l’allarme.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione per strappare l’uomo alla morte si è rivelato inutile. Non avendo dato alcun segno di ripresa, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. Si presume un arresto cardiaco, ma non si escludono altre cause, che potrebbero essere legate al colpo di calore o a patologie pregresse.

Questo tragico evento riporta l’attenzione sui rischi connessi alle ondate di calore, che quest’anno stanno assumendo contorni sempre più preoccupanti. Gli esperti ricordano che temperature cosí alte, se associate a elevati tassi di umidità, possono compromettere il sistema di termoregolazione corporea, innescando meccanismi letali. Si consiglia di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde.

Le temperature roventi che in questi giorni stanno interessando la Sicilia occidentale rappresentano un serio pericolo per bambini, anziani e soggetti con patologie cardio respiratore. Secondo le rilevazioni locali, il termometro nel marsalese ha toccato punte vicine ai 45 gradi, un valore eccezionale che ha trasformato le ore centrali della giornata in una prova di resistenza per l’organismo.

Alberto Di Paola

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