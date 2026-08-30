Marsala, una nuova rissa tra immigrati in piazza Matteotti

Maxi rissa nella notte a Marsala tra giovani magrebini, paura e degrado in piazza Matteotti

Una decina di giovani immigrati, presumibilmente di origini magrebine, si sono affrontati a suon di pugni e calci nella notte a Marsala. L’ennesimo episodio di violenza si è consumato intorno alle 2.45 in piazza Matteotti, la storica piazza conosciuta anche come Porta Mazara, da tempo teatro di episodi di microcriminalità e risse tra stranieri.

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo di ragazzi, forse sotto l’effetto dell’alcol, avrebbe iniziato a litigare per futili motivi. In pochi istanti le parole si sono trasformate in schiaffi, pugni e calci, sotto gli occhi di alcuni passanti che hanno subito allertato le forze dell’ordine. La rissa è durata circa dieci minuti, fino a quando il suono di una sirena in lontananza ha fatto scappare tutti.

Temendo l’arrivo della polizia, i giovani si sono dati alla fuga, disperdendosi nelle vie limitrofe. Fortunatamente, nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi tali da richiedere l’intervento del 118. Tuttavia, l’accaduto riaccende i riflettori sulla sicurezza di piazza Matteotti, da troppo tempo terreno fertile per risse e aggressioni, quasi sempre protagoniste giovani stranieri.

I residenti e i commercianti della zona, ormai esasperati, chiedono maggiore controllo e un presidio fisso delle forze dell’ordine per restituire decoro e tranquillità al cuore della città. L’ennesima maxi rissa, l’ennesima notte di paura, l’ennesimo campanello d’allarme che Marsala non può più permettersi di ignorare.

Alberto Di Paola

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