Marsala, una fiaccolata per ricordare Nicoletta

Domenica 7 Aprile 2019 una “fiaccolata” per continuare a ricordare Nicoletta Indelicato. I suoi familiari hanno diffuso una lettera con la quale ringraziano quanti si sono uniti al loro dolore.

La “fiaccolata” comincerà alle ore 20.30 presso Piazza Marconi (Porticella) e avrà questo itinerario: Piazza Marconi, Corso Gramsci, Via Pascasino, Via Amendola, Piazza Matteotti, Via XI Maggio, Piazza della Repubblica.

E’ volontà dei familiari e dei veri amici di Nicoletta che si organizzi questa fiaccolata per far in modo che non si spenga il ricordo di Nicoletta e la sua tragica vicenda.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di solidarietà e di sensibilizzazione.

La famiglia Indelicato, insieme ai propri congiunti, ha diffuso ieri una commovente lettera con la quale, seppure afflitta dal l’orrore, ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le Istituzioni, le Autorità e tutti coloro che hanno onorato la memoria della dolcissima Nicoletta per la vicinanza, il sostegno e la partecipazione al loro immenso dolore e per il tributo di affetto rivolto all’amatissima figlia, strappata prematuramente alla vita e all’amore dei suoi cari.

Ringraziano, quindi, il Signor Sindaco per le parole di conforto e l’appoggio alla famiglia e Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Mogavero, che insieme ai sacerdoti si sono uniti in preghiera per Nicoletta; l’Arma dei Carabinieri per l’impegno profuso nelle indagini; la Prefettura, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza; l’Avv. Giacomo Frazzitta, legale di parte; la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco per il servizio d’ordine nel giorno delle esequie; le associazioni “La Provvidenza” e la “Croce Rossa” per il servizio di soccorso; il Gruppo Scout e il Coro della Chiesa Madre per la funzione religiosa; le maestranze che hanno accompagnato Nicoletta nel suo ultimo viaggio.

Ringrazia anche: il Caffè Bernini per il contributo alle indagini, gli operatori della

redazione di “Chi l’ha Visto” e tutti gli organi di informazione che si sono adoperati nelle ricerche; tutti gli amici ed i parenti che hanno raggiunto Marsala per essere presenti al solenne rito di commiato; le istituzioni scolastiche; i suoi amici intimi, i compagni di scuola e la cittadinanza tutta che si è raccolta per dare l’estremo saluto

alla cara Nicoletta.

La Famiglia stretta nel dolore e nel silenzio, commossa per la straordinaria partecipazione, ringrazia indistintamente tutta la comunità.

I Familiari di Nicoletta