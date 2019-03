Marsala, un incontro su “La Questione amorale – Mafia e Politica in Sicilia, oggi”

“La Questione amorale – Mafia e Politica in Sicilia, oggi” è il tema di un incontro/dibattito in programma per Mercoledì 27 Marzo alle ore 21.00 al Teatro Comunale “E. Sollima” di Marsala. L’iniziativa ha lo scopo di avviare in Città un necessario dibattito e un momento di riflessione su un tema di drammatica attualità, alla luce di quanto emerso nelle ultime operazioni di Magistratura e Forze dell’Ordine.