Marsala, Ugo Forti ha compiuto 91 anni, da 68 è l’otorinolaringoiatra più apprezzato

L’Otorinolaringoiatra Ugo Forti ha festeggiato il suo 91° compleanno con l’ennesima mattinata trascorsa nel proprio studio medico tra i suoi pazienti, come fa ininterrottamente da 68 anni.

Ugo Forti, il grande Otorinolaringoiatra di Marsala, ha compiuto oggi 91 anni, di cui ben 68 trascorsi nell’esercizio dell’attività medica, Pure oggi ha aperto il proprio studio medico in via Curatolo, proprio dinnanzi al Palazzo “Grattacielo”, per accogliere i suoi numerosi pazienti per i quali, malgrado la sua veneranda età, continua ad essere un autorevole punto di riferimento per la sua branca specialistica. A Marsala e non solo (la sua fama ha varcato da oltre mezzo secolo i confini della Città), fanno la coda per essere visitati, per essere curati, per avere anche una parola di conforto – che non guasta mai – dal dottore Forti.

Lui è un medico, uno specialista rinomato, preparato quanto umile e cortese nell’interagire con l’utenza. Un Signore d’altri tempi dal nobile animo che continua ad esercitare la professione medica per passione e per lenire le sofferenze di chi vi si rivolge. Non è venale, non apre ogni mattina la saracinesca rincorrendo il denaro, ma con lo spirito di un missionario che mette la propria conoscenza al servizio di chi ha bisogno.

Personalmente (oltre ad una cura “miracolosa” a base di vitamina b con cui mi ha risolto una infiammazione al trigemino), non dimenticherò mai una conversione telefonica nel suo studio, tra lui ed una paziente, in difficoltà economica, che temeva la parcella della visita (certi “luminari” del campo non visitano pazienti per meno di 150 euro più iva). Rimango sbigottito nell’ascoltare il dottore Forti che comprendendo lo stato d’animo cerca di rincuorarla: ”Signora non si preoccupi del costo della visita (una cifra modestissima), venga tranquillamente domani mattina alle 7:30, che la visito. E se non potrà pagarmi non si preoccupi, venga lo stesso… l’importante é che sia puntuale; perché se lei non potesse venire… io a quell’ora potrò visitare qualcun altro che ha bisogno del mio aiuto”.

Il dottore Ugo Forti, 91 anni oggi, da 68 continua a stupire per dedizione, competenza, professionalità, ma soprattutto per la sua grande umanità; caratteristiche che lo hanno sempre contraddistinto. Non é la classica sviolinata a scopo promozionale, perché un luminare del suo stampo non ne ha bisogno. Forti non si avvale degli ultimi ritrovati della tecnologia esegue le visite con apparecchiature e strumenti che sembrano essere usciti da un museo medico del secolo scorso.

Equipaggiamenti che forse solo lui riesce ancora magistralmente a manovrare per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle patologie che interessano le orecchie, il naso e la gola. Forse perche conosce molto bene l’anatomia della testa, della faccia e della gola, ed è in questi momenti che si comprende il vero talento di un bravo specialista. Buon Compleanno Ugo Forti (26 marzo 1930), che il nostro buon Dio possa sempre assisterla dottore nella sua grande missione, quella di alleviare le sofferenze ai pazienti con le opportune cure di otorinolaringoiatria.