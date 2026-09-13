Marsala turismo, mercoledì un tavolo tecnico al Comune

Operatori turistici pronti a collaborare con il Comune di Marsala per la stesura del piano strategico del turismo. Al via il tavolo tecnico.

Mercoledì 16 settembre, al Palazzo Comunale di Marsala, si terrà il primo tavolo tecnico convocato dall’assessore al Turismo Laura Doro. Attorno al tavolo siederanno i rappresentanti del comparto turistico locale, riuniti nel progetto Marsala Turismo 2026-2031. L’incontro segna l’avvio di un confronto operativo tra amministrazione comunale e operatori, dopo anni in cui questi ultimi hanno chiesto di partecipare in modo strutturato alle scelte sulla destinazione.

Il gruppo guarda con attenzione alla relazione di inizio mandato della sindaca Andreana Patti, dove trovano spazio due punti ritenuti fondamentali: il Piano Strategico del Turismo 2026-2031 e l’istituzione della DMO, la Destination Management Organization. “Apprendiamo con soddisfazione della presentazione della relazione della sindaca Patti, in particolare per il piano strategico e per la DMO”, dichiara Fabio Alba, portavoce del gruppo. “Sono due punti indicati nel nostro programma, elaborato dopo sei mesi di lavoro tra le diverse realtà del comparto e sottoscritto prima delle elezioni dalla stessa sindaca Patti”.

Il documento nasce dalla volontà di riunire attorno allo stesso tavolo le componenti della filiera: strutture ricettive, locazioni, esperienze, ristorazione, trasporti, enogastronomia, associazioni e realtà impegnate nella promozione e nell’accoglienza. L’obiettivo non è chiedere maggiore attenzione al turismo, ma costruire una vera Destinazione Turistica Marsala, con strategia condivisa e governance professionale per competere sul mercato nazionale e internazionale.

Per gli operatori la DMO dovrà essere molto più di un organismo formale. “Da anni chiediamo di essere protagonisti della creazione della Destinazione Turistica Marsala e non semplici spettatori”, sottolinea Alba. “Per questo riteniamo fondamentale arrivare alla costituzione di una Fondazione per la gestione pubblico-privata della destinazione, dove amministrazione e operatori lavorino insieme, con ruoli e responsabilità chiari”. Una governance di questo tipo permetterebbe di superare la logica degli interventi isolati e passare a una programmazione pluriennale basata su obiettivi, competenze, risorse e risultati misurabili.

Secondo gli operatori, Marsala deve recuperare il terreno perso rispetto ad altre destinazioni che hanno già adottato modelli strutturati, come Arezzo con la Fondazione Arezzo In Tour, Taormina con la Fondazione Taormina e il Distretto Turistico Sicilia Occidentale. “Non vogliamo fare classifiche né puntare il dito contro chi ci ha preceduto”, continua Alba. “Ma Marsala non può più permettersi di arrivare dopo gli altri. Abbiamo un patrimonio straordinario, ma per trasformarlo in valore economico e occupazionale dobbiamo organizzarci e presentarci sul mercato come una vera destinazione turistica”.

Il tavolo del 16 settembre è l’inizio di un percorso, non un punto di arrivo. Sul tavolo temi concreti: piano strategico, DMO, governance pubblico-privata, promozione, destagionalizzazione, coordinamento degli operatori, offerta esperienziale, infrastrutture e servizi. “Ci aspettiamo un confronto franco e costruttivo”, conclude Alba. “Gli operatori sono pronti a mettere a disposizione competenze, idee ed esperienze. Il turismo deve diventare una delle principali politiche strategiche della città”. Il gruppo ribadisce la disponibilità a collaborare con il Comune, nella convinzione che la Destinazione Turistica Marsala debba essere un progetto condiviso. Gli operatori ci sono. Ora serve trasformare le idee in una governance concreta.

Alberto Di Paola

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