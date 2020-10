Marsala, trovato alloggio a ragazzo nigeriano senza mezzi economici

Trovata una sistemazione provvisoria per Glory, il ragazzo nigeriano senza tetto e senza mezzi di sostentamento che vive a Marsala.

Con non poche difficoltà una piccola gara di solidarietà é riuscita ieri sera a garantire una sistemazione provvisoria ad un ragazzo nigeriano senza tetto e senza mezzi di sostentamento che vice a Marsala. Il problema non é risolto, anzi é ancora tutto da attenzionare con l’intervento delle istituzioni.

Quella vissuta ieri é stata una dura giornata per un gruppo di persone che cerca di prendersi cura del ragazzo e che cozza con regolamenti e lentezze della burocrazia. Il giovane ha rischiato di passare la notte per strada, non avendo i mezzi per andare in un b&b, ma alla fine il buon cuore é prevalso ed una sistemazione é stata trovata per Glory

Lui è un ragazzo appena maggiorenne, arrivato qualche anno fa a Marsala quando era ancora minorenne, su uno dei tanti barconi che sfidano il Mediterraneo. Malgrado la giovane età la sua esistenza é molto travagliata, ha subito le peggiori sevizie in Libia. Vive a Marsala da qualche tempo, ma non é non ancora riuscita la sua mente a liberarsi dei violenti traumi subiti da bambino. Glory é una delle tante vittime di una guerra mai finita che non guarda in faccia nessuno.

Ora, si trova a Marsala, é in attesa di sistemazione, oltre al fardello dei traumi porta pure quello della sussistenza quotidiana, non avendo alcuna forma di sostentamento ed un tetto sopra la propria testa. Una famiglia marsalese sta cercando di aiutarlo, ma con non poche difficoltà logistiche ed economiche.

Pertanto rivolgono un accorato appello alla popolazione per poter aiutare Glory. Sarà ben accetto qualsiasi forma di aiuto (alloggio, vestiti, scarpe, beni di prima necessità). Chiunque volesse aiutare Glory può rivolgersi alla famiglia Musillami, chiamando il 338 8480363

Marilena Corato.

Grazie❤️