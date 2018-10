Marsala: trovata una casa per i coniugi Marchese

Da giovedì prossimo coniugi Marchese avranno una casa. E’ stato infatti firmato dalla Diocesi di Mazara del Vallo un contratto d’affitto che permetterà alla coppia di avere finalmente un appartamento dove vivere.

La vicenda di Filippo e Anna Maria aveva fatto commuovere. I due, infatti, da circa un anno vivevano all’interno della propria auto. Dallo scorso primo ottobre i due coniugi sono ospiti presso la Fondazione San Vito-Caritas diocesana.

È stato il vescovo Domenico Mogavero ad accogliere la coppia che vive senza un lavoro e con due figli lontani. Lo stesso Vescovo incontrando Filippo Marchese e Anna Maria Vesuvio accompagnati dal presidente della Fondazione, Vito Puccio, si era impegnato affinché l’Ufficio economato trovasse una casa in affitto, garantendone il pagamento per sei mesi attraverso i fondi dell’8 per mille.

Con non poche difficoltà l’Ufficio ha trovato un’agenzia immobiliare disponibile ad affittare una casa nel centro storico di Marsala per la coppia. Stamattina la firma del contratto, alla presenza dei due coniugi: “Non finiremo mai di ringraziare il Vescovo per la sua disponibilità e il suo affetto dimostrato – ha detto Filippo Marchese – ma anche la vicinanza di tutti gli operatori della Fondazione San Vito che ci hanno dimostrato solidarietà in queste settimane, accompagnandoci, quando è stato anche necessario, a Marsala a prendere indumenti e medicinali conservati nella nostra macchina”.

Il caso dei due coniugi è seguito dagli assistenti sociali del Comune di Marsala.

FONTE: TELESUD