Marsala, tenta di rubare l’auto con l’aiuto di due passanti ignari dell’intento criminoso

Cerca di rubare un’auto in sosta, non riuscendo ad accenderla inizia a spingerla e poi fingendosi il proprietario coinvolge due passanti per farsi aiutare a spingere l’utilitaria. I Carabinieri della Sezione Radiomobile, diretta dal Luogotenente Antonio Pipitone, hanno tratto in arresto Giuseppe Colletti, classe’91, poiché sorpreso ad asportare una Fiat 600 in pieno centro cittadino.

L’uomo, nella circostanza, non riuscendo da solo a mettere in moto la vettura, approfittava del transito a piedi di due giovani per chiedere loro un aiuto a spingere il mezzo, fingendo problemi di accensione. Ignari del disegno criminoso del Colletti, i due giovani si rendevano disponibili ad aiutarlo, restando del tutto sorpresi dall’arrivo dei Carabinieri, nel frattempo allertati da un residente, che provvedevano immediatamente a bloccare l’uomo.

Condotto presso la caserma Silvio Mirarchi di Marsala, il Colletti veniva dunque tratto in arresto per furto aggravato. In sede di convalida, il giudice lilybetano, concordando con l’operato dei militari dell’Arma, convalidava l’arresto e disponeva per lo stesso la custodia cautelare presso il carcere di Trapani.