Marsala, sospetto caso di coronavirus a bordo della Costa Deliziosa, nave in rada a Marsala

Un sospetto caso di coronavirus a bordo della Costa Deliziosa costringe la nave da crociera ad accostarsi al porto più vicino ad un Covid Hospital

Soccorsa a bordo della Costa Deliziosa una persona con sintomi riconducibili al coronavirus. La nave di crociera si è avvicinata al Porto di Marsala ed in rada (ormeggiata al largo) è stata raggiunta da due motovedetta della guardia costiera che assieme al personale medico di bordo hanno coordinato il trasporto a terra dell’ammalato. Il passeggero è stato trasportato con una delle scialuppe della Deliziosa sulle banchine del porto, dove ad attenderlo vi era il personale medico di una autoambulanza che lo ha preso in carico e avviato alle cure del Covid Hospital di Marsala. Per il momento nulla è dato sapere sull’identità della persona soccorsa e sulle sue condizioni di salute. Il sospetto è che possa trattarsi di un caso di coronavirus, saranno gli accertamenti diagnosti: tampone oro-faringeo e radiografie dei polmoni, ad accertarlo o meno.

Intanto a bordo della nave di crociera c’è molta apprensione e preoccupazione fino a quando non sarà resa nota la diagnosi della persona in ospedale. Per il momento la nave rimane in rada e non è consentito a nessuno di scendere o salire a bordo. Nella malaugurata ipotesi che la persona soccorso fosse positiva al coronavirus la nave sarà sottoposta alla quarantena e sicuramente dovrà raggiungere al più presto il porto più vicino che gli permetta un attracco riparato (Marsala per i bassi fondali e le condizioni in cui versa l’area portuale non lo permette)

Da questa mattina si interrompe quindi la crociera della Costa Deliziosa, costretta a rimanere in rada davanti al Porto di Marsala fino a quando saranno accertate le condizioni di salute di un suo passeggero. Sulla nave, una delle più lussuose della flotta Costa Crociere, vi sono 2717 persone di diverse nazionalità, fra cui vi sono anche 310 italiani a bordo (1819 passeggeri e 898 persone di equipaggio). La Deliziosa, in crociera super lusso giro del mondo, era partita da Venezia lo scorso 5 gennaio e si trovava casualmente al largo del porto di Marsala quando è stata investita dall’emergenza sanitaria. La nave era in rotta nel mediterraneo ed avrebbe dovuto raggiungere il 20 aprile prossimo il porto di Barcellona in Spagna, per far scendere 160 spagnoli, per poi concludere la crociera il 26 aprile a Venezia.