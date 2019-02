Marsala, sono aperte le iscrizioni per partecipare alla Processione del Giovedì Santo

La Confraternita di S. Anna di Marsala comunica a tutta la cittadinanza che lunedì 25 Febbraio avranno inizio le iscrizioni per partecipare alla Sacra Rappresentazione del Giovedì Santo in programma il prossimo 18 Aprile.

Le iscrizioni avranno luogo presso la segreteria della Confraternita sita a Marsala in via XIX luglio n. 81, tutti i giorni da Lunedi a venerdì dalle ore 17 alle ore 19.

La secolare “processione” del Giovedì Santo, ribattezzata in Sacra rappresentazione della “Passione di Nostro Signore Gesù Cristo” viene curata dalla Confraternita di Sant’Anna, diretta dal nuovo priore, l’avvocato Gianluca D’Amico, che coinvolge più di 400 perone fra attori che recitano e comparse.

La Confraternita di Sant’Anna fu istituita nel 1611 dal Vescovo Don Marco la Cava. E’ una unione di fedeli, eretta con decreto formale dell’autorità ecclesiastica, organizzata gerarchicamente, che ha per scopo l’esercizio di opere di pietà o di carità e l’accrescimento del culto pubblico. Ha sede nei locali adiacenti l’omonima Chiesa, sita a Marsala ed ubicati in Via XIX Luglio.