Marsala, sollecito ad allacciarsi alle fognature

Pubblicato un nuovo Avviso sull’obbligo di convogliare le acque nere nella rete pubblica delle fognature in fase di realizzazione

Un nuovo Avviso è stato pubblicato dal Comune di Marsala riguardo l’obbligo – previsto dalla legge – di allacciarsi alla pubblica fognatura, evitando così la violazione di norme igienico-sanitarie e le conseguenti sanzioni amministrative (fino a 3.000 euro). Il sollecito, in particolare, riguarda le vie Oberdan e Saffi dove si stanno ultimando i lavori per la nuova rete fognaria. I residenti, in tempi brevissimi ormai, devono effettuare i lavori di allacciamento, tenuto conto che entro la prima decade del prossimo mese di Marzo si procederà alla sistemazione del manto stradale.

Gli allacciamenti eseguiti prima della pavimentazione con asfalto, infatti, consentono un più funzionale ed efficace ripristino delle suddette strade, evitando altresì ulteriori spese a carico dei residenti. Le richieste di allacciamento – da presentare al competente Ufficio di c.da Amabilina – saranno evase con “PRIORITÀ ASSOLUTA”.