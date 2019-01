Marsala, si avvia a conclusione l’Anno Giubilare della Madonna della Cava

Il Sindaco di Marsala e il rettore del Santuario della Madonna della Cava, Don Giacomo Putaggio, presente il consigliere comunale Mario Rodriquez, hanno ieri inaugurato la Mostra “Per grazia ricevuta – Gli Ori e gli Argenti della Madonna della Cava”. L’iniziativa, inserita nel programma delle celebrazioni in Onore di Maria Santissima della Cava presenta, fra gli altri oggetti, tutta una serie di ex voto donati alla Patrona di Marsala per delle grazie ricevute da parte dei fedeli.

La stessa mostra per motivi di sicurezza si è conclusa questa sera. Ieri oltre all’apertura della Mostra si è tenuto il convegno “il Culto mariano e la pietà popolare a Marsala”. A relazionare con dovizia di particolari e con grande conoscenza della tematica è stato lo storico Giovanni Alagna. Oggi altra importante giornata con l’inizio della novena e con la consacrazione e dedicazione dell’altare.

A presiedere la celebrazione sarà il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero. Prima della Messa Sindaco e Vescovo scopriranno la lapide marmorea posizionata in Santuario a ricordo del Giubileo straordinario indetto in occasione del 500° anniversario del ritrovamento del simulacro della Madonna della Cava.