Marsala, scomparso un ragazzo, è Gianni Genna

Uscito di casa per trascorrere il sabato sera con gli amici non ha fatto più rientro Gianni Genna, 27 anni, di professione marmista. A denunciare la scomparsa sono stati i familiari, preoccupati dal fatto di non vederlo fare rientro, come di consueto aveva sempre fatto.

Gianni Genna avrebbe passato la serata in un locale di contrada Ciavolo assieme ad alcuni amici. Quest’ultimi, quando hanno lasciato il locale, avrebbero salutato il loro amico prima di andare via. Poi si è persa ogni traccia del Genna.

Per il momento non si sa se il giovane si sia volontariamente allontano o se le gli è accaduto qualcosa di brutto. Le indagini vengono condotte dalla Polizia di Marsala me alle ricerche di Gianni Genna, come accade in questi casi, partecipano tutte forze dell’ordine